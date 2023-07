Endlos zwitschern, kündigt Elon Musk an – und was macht eigentlich „Threads“ von Meta? Scheinbar ist der erste Run verpufft: Similarweb hat analysiert, dass die Anzahl der täglich aktiven Nutzer von 49 Millionen auf 23,6 Millionen geschrumpft ist – und das innerhalb einer Woche. In der EU läuft die App nach wie vor nicht. Es gäbe da noch Fragen beim Datenschutz, heißt es. Bis die geklärt sind, kann es dauern - und so haben wir einstweilen News von FReDA, Ipsos, GIM, Infas, ADM, Moweb, Beiersdorf für Sie zusammengestellt.

#Mixed Mode

Innenministerinübernimmt die Schirmherrschaft von FReDA, der Langzeitstudie zur Lebenssituation und Wertvorstellungen von Familien in Deutschland . Bereits seit 2020 läuft die Befragung von mehr als 30.000 Menschen im Alter von 18 bis 49 Jahren zur Lebenssituation, zur Lebenszufriedenheit und zu Wertvorstellungen. Die Daten fließen auch in das länderübergreifende „Generations and Gender“-Programm ein. Dessensagt in einem Interview: „Alle umfragebasierten Forschungsinfrastrukturen befinden sich derzeit in der gleichen Übergangsphase zu gemischten Datenerhebungsmodi (vor allem im Internet) und sind mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, z. B. der, wie sichergestellt werden kann, dass die erhobenensind.“

#Übrigens

– online, offline und mixed – und deren Qualitätsanforderungen sind auch Thema auf dervon planung&analyse am 26. und 27. September in Frankfurt. Es diskutieren: Infas-GeschäftsführerVorstand ADM und Geschäftsführer Infratest dimap,vom CATI-Anbieter AMR und vom Online-Institut Moweb sowie, bei Beiersdorf zuständig für Consumer & Market Intelligence Eucerin.

#Longread

Bei der GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung istunter anderem für HR und Recruiting zuständig. Sie sieht durchaus einen Wandel in ihrem Aufgabengebiet, Nachwuchs zu finden und zu binden. Als Arbeitgeber muss man sich mittlerweile bei den Interessentinnen aktiv bewerben, sagt sie. Abersteht jedoch, dass derzwischen dem Arbeitgeber und den neuen Mitarbeitenden stimmt.

#Kauf in Down under

weitet sein Geschäft inaus und übernimmt das Insights-Geschäft von Big Village Australia. Das Unternehmen betreibt Marktforschung im öffentlichen Sektor, sowie Mitarbeiter- und Kundenforschung. Das globale Marketing- und Werbegeschäft Engine wurde 2022 in den USA, Europa und Australien in Big Village umbenannt. Im Februar musste das Unternehmen einen Chapter 11 Bankruptcy Process einleiten und verkaufte seine Abteilung Agenturen und Insights in der Folge für rund 20 Millionen Dollar an Bright Mountain Media. Die Bedingungen der Ipsos-Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Ipsos hat in diesem Jahr bereits das inansässige Business-to-Business-Forschungs-Startup Xperiti erworben und im Mai stimmte es der Übernahme des chinesischen UnternehmensFocus RX Research zu, das Erkenntnisse über verschreibungspflichtige Medikamente sammelt.

#Das Letzte

In Kanada hat nun daseine erweiterte Bedeutung: Dort entschied ein Richter, dass es genauso bindend wie eine Unterschrift bei einer Vertragsunterzeichnung sei. Vor Gericht kam der Fall, da ein Getreideeinkäufer in Kanada einem Landwirt ein Bild von einem Vertrag sendete mit der Bitte um Bestätigung. Der Landwirt antwortete, in dem er ein Daumen-hoch-Emoji schickte. Für den Getreidehändler war der Vertrag geschlossen, für den Landwirt war es nur eine Eingangsbestätigung der Mail und somit lieferte er die Ware nicht. Gefunden bei Frau Wenke. Zu lesen bei Business Punk.