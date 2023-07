Die Sommerpause kündigt sich an - Tatort macht Pause, Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen starten in die großen Ferien. Wir sind aber weiterhin für Sie da - heute mit GfK, Ipsos, Bitkom, PwC, Tegut, GIM, Innch - und wünschen ein schönes Wochenende.

#And the panel goes to

YouGov erhält den Zuschlag für das Consumer Panel von GfK. Gleichzeitig kündigt das fusionierte Unternehmen NIQ/GfK an, dass das Consumer Panel-Geschäft von NIQ-GfK unabhängig der Veräußerung von GfK CP eine der wichtigsten strategischensei werde.

#Chancengleichheit

Für 48 Prozent der Befragten in Deutschland wurde bisherunternommen wurde, um die Gleichberechtigung für alle Personengruppen zu fördern. Und doch erstaunlich: für 18 Prozent wurde schondafür getan. Insgesamt hängen dievon Menschen in Deutschland größtenteils von ihrerund ihrem Einsatz ab, sagen 41 Prozent. 31 Prozent haltenfür entscheidender. Und für 49 Prozent ist eine Gesellschaft fair, wenn jeder Mensch die gleichen Chancen erhält. 17 Prozent gehen etwas weiter –wäre, wenn jeder Mensch die gleiche Lebensqualität genießen könnte. Die Ergebnisse stammen aus der Global Advisor-Studie Ipsos Equalities Index 2023. Bei der Online-Umfrage wurden zwischen dem 17. Februar und dem 03. März 2023 insgesamt 26.259 Personen aus 33 Ländern über das Ipsos Online Panel-System interviewt.

#Tools für den Handel

Im Rahmen der Global Consumer Insights Survey von PwC ging es auch um neue Technologien und digitale Lösungen im Handel. Dabei geben 31 Prozent der Befragten an, dass sie die Möglichkeit vonim stationären Handel häufiger nutzen würden, wenn Personal bei Fragen oder Problemen an den Kassen schneller erreichbar wäre. 27 Prozent würdennutzen, um vor einem Kauf online nach Produktinformationen, Empfehlungen oder Vergleichen zu suchen. Und auch beim Retouren-Problem könntedazu beitragen, Produkte vor dem Kauf besser zu erleben und so eine gezieltere Kaufentscheidung zu treffen, meint Dr. Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter bei PwC Deutschland und EMEA. An der Befragung für die Pulse-Ausgabe des Global Consumer Insights Survey von PwC haben rund 9.000 Menschen aus 25 Ländern und Regionen teilgenommen, darunter 513 volljährige Konsumierende aus Deutschland.

#Urlaubsgrüße

Grüße aus dem Sommerurlaub bleiben ein fester Bestandteil: Nur sechs Prozent wollen in diesem Jahr ganz darauf verzichten. Die Mehrheit kann sich zwischen den vielen Möglichkeiten entscheiden: 73 Prozent wählen dasund 70 Prozent einen-Dienst, doch auch diebleibt beliebt: 51 Prozent derjenigen, die dieses Jahr einen Sommerurlaub geplant haben, wollen schreiben. Soziale Netzwerke sind für 45 Prozent der Sommerurlauberinnen und -urlauber eine Option. Und die Kombi -also digital selbst gestalten und dann über den App-Anbieter postalisch verschicken lassen – wird von neun Prozent genutzt. Bitkom Research hat im Auftrag des Digitalverband Bitkom 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt, darunter 639 Personen, die in diesem Jahr einen Sommerurlaub geplant haben.

