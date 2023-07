Der 15-malige Gewinner des Hot-Dog-Wettessen Joey Chestnut hält auch den aktuellen Rekord: 76 Hotdogs in zehn Minuten.

Heute wird der Unabhängigkeitstag in den USA gefeiert, oft mit der Familie, mit Freunden, mit Barbecue, Paraden und Feuerwerk. Und seit 1916 findet das Hotdog-Wettessen am Strand von Coney Island statt. Sicherlich eine Herausforderung der besonderen Art. Heute haben wir die neuen Digital Media Types von der GIM dabei sowie Befragungen von Sinus bzw. Integral, Infratest Dimap, YouGov und eine Untersuchung des Institute for Economics and Peace (IEP).

#Neue Medien-Typen

Die Typologie zur Mediennutzung (MNT) von ARD und ZDF hat einen Nachfolger. Die, die die Studie bereits seit Jahren durchgeführt hat, entwickelt, die den heutigen Nutzungsgewohnheiten mehr entsprechen sollen., Senior Research Manager, und, Corporate Director, haben die Digital Media Types aus der MNT in Zusammenarbeit mit ARD und ZDF weiterentwickelt. Wie, das erzählen sie im Exklusiv-Interview bei planung&analyse.

#Die Mitte

Eine Sinus- bzw. Integral-Befragung inundstellt fest, dass in beiden Ländern mehr als die Hälfte der Befragten meint,würden alles zerreden und keine Probleme lösen (56 Prozent in Österreich, 53 Prozent in Deutschland) bzw. wichtige Fragen sollten nicht in Parlamenten, sondern in Volksabstimmungen entschieden werden (54 Prozent vs. 53 Prozent). Derzeigt, dass die(alte Mitte) aktuell am stärksten von populistischen Haltungen geprägt sind. Ihre Forderung nach Klarheit, Ordnung und Normalität wird missachtet und der Verlust des hart erarbeiteten Wohlstandes wird befürchtet. Doch auch dieist populistischen Erzählungen und Verschwörungsideen gegenüber aufgeschlossen, heißt es in der Studie weiter. Dazu meint Bertram Barth, Geschäftsführer von Integral: „Dieist, dass die moderne gesellschaftliche Mitte grundsätzlich weiterhin erreichbar für konstruktive und zukunftsorientierte Politik ist. Sie braucht allerdings eine klare Perspektive und will verstehen, welche Maßnahmen sinnvoll und zielführend sind.“ Im Rahmen der Eigenforschung von Sinus-Institut und Integral wurde für die Abfrage zum Populismus die Itembatterie aus der deutschen „Mitte“-Studie von Zick und Küpper (2021) verwendet. In Österreich wurden 1.000 Personen zwischen 26.01. und 31.01.2023 unter Mitgliedern des Austrian Onlinepool befragt. Die verwendeten Daten für Deutschland beruhen auf einer Online-Umfrage des Sinus-Instituts im Online-Access-Panel der GapFish GmbH, an der 1.049 Personen zwischen 22.05. und 31.05.2023 teilnahmen.

#Klimakleber

Die radikale Seite derfindet nur bei 13 Prozent der Befragten in Deutschland Unterstützung. Die Mehrheit von 85 Prozent betrachtet diese Protestform als nicht legitim. Dievon Aktionen wie Straßenblockaden u.ä. besteht. Auch das bisherige Vorgehen der Justiz gegen die Teilnehmer von Klimaprotesten empfindet mehr als die Hälfte der Befragten als nicht ausreichend. Infratest Dimap befragte für den SWR 1.191 Personen (699 Telefoninterviews und 492 Online-Interviews) am 20. bis 21. Juni 2023.

#Zweistaatenlösung

Imzeichnet sich keine Lösung ab. YouGov hat in Deutschland (2.054 Personen), Großbritannien (2.037 Personen), den USA (1.000 Personen), Frankreich (1.004 Personen), Italien (1.018 Personen), Spanien (1.019 Personen), Dänemark (1.022 Personen) und Schweden (1.008 Personen) nachgefragt und zumindest in diesen acht Ländern wurde dieam häufigsten bevorzugt. Allerdings waren bei den verschiedenen Fragen zu diesem Thema die jeweiligensind, was zum einen die Komplexität des Konflikts widerspiegelt und zum anderen zeigt, dass viele hier keine klare Meinung haben oder diese nicht äußern möchten, heißt es in der Studie weiter. Befragt wurde zwischen dem 8. und 23. Mai 2023 auf Basis von YouGov Surveys befragt.

#Das Letzte

Derdes Institute for Economics and Peace (IEP) untersucht jährlich dieMitausschlaggebend sind etwa die gesellschaftliche Sicherheit (z.B. Kriminalitätsrate oder das Ausmaß terroristischer Vorfälle oder gewaltsamer Demonstrationen) oder die Militarisierung. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation, am stärksten in Kasachstan (+21 Plätze) und dem Oman sowie der Elfenbeinküste (+18 Plätze). Inhat er sich hingegen- hier ist vor allem Ecuador (-24 Plätze) betroffen. Statista hat den Index hier visualisiert.