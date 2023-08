Kein Komet kommt uns heute über die Lippen, dafür also Mädchen auf dem Pferd. Die GfK hat damit ihren Sommerhit gefunden. Vielleicht haben Sie auch hin und wieder einen Ohrwurm, der mehr über Ihren Musikgeschmack verrät als Ihnen lieb ist? Wir wünschen Ihnen auf alle Fälle viel Erfolg beim Wieder-Loswerden und hoffen, unsere Nachrichten u.a. von Forrester, Iconkids & Youth, Success Drivers lenken Sie ein bisschen ab. Außerdem dabei ein Longread, der fragt: Kann Synthetische Marktforschung einen Sinn ergeben?

#Martech

Forrester hat den Q3-Report zu Tools für Marketing-Messung und -Optimierung herausgegeben : Das Unternehmenwurde dabei als führend eingestuft. Als weitere Anbieter imwurden Gain Theory, Ekimetrics sowie Ipsos MMA identifiziert, als Konkurrenten werden Nielsen, Kantar und Circana genannt.

#Longread: Kann Synthetische Marktforschung einen Sinn ergeben?

Marktforschungsergebnisse rein aus Generativer KI gewonnen? Wie soll das gehen?Da drehen wir uns ja im Kreis! Shit in, shit out. Argumente, sich mit dieser Idee nicht auseinanderzusetzen, gibt es viele.von Success Drivers macht sich hingegen Gedanken über den sinnvollen Einsatz von Synthetischer Marktforschung. Hier lesen.

#Übrigens

Frank Buckler diskutiert am 26.9.23 auf dergemeinsam mitvon Interrogare,vom NIM undvon Innch: Wie und ob KI-Technologie für die Marktforschung nutzbar ist: Generative KI – Horror-Szenario oder Chance? Wer dabei sein will, sollte sich jetzt anmelden.

#Zockende Kinder

Zwei Drittel (63 Prozent) aller befragten 6- bis 19-Jährigen spielen Video- und Computerspiele. Damitfast(6,7 Millionen) Kinder und Jugendliche in Deutschland. Das ist ein Ergebnis der im März und April 2023 durchgeführten Studie Trend Tracking Kids des Münchner Meinungsforschungsinstituts. In persönlichen Interviews wurden insgesamt 1.461 Kinder im Alter von 6 bis 19 Jahren befragt. Das beliebteste Gerät, um zu spielen, ist das. 28 Prozent der Kinder und Jugendlichen nutzen es. Es folgen der PC/Laptop (26 Prozent) und die Sony Playstation (21 Prozent). Und welche Spiele werden am liebsten gezockt? Bei den Jungs liegt das Videospielvorne, bei den Mädchen

#Einspruch

Der US-Verband der Marktforschungsbranche,, zeigt sich besorgt ob eines Vorstoßes der Federal Communications Commission (FCC) die Bevölkerung vor unerwünschten Telefonanrufen zu schützen. – auch mit einer auf Analysen basierenden. Die Behörde befindet sich derzeit in der Anhörungsphase für ein gesetzliches Unterfangen und die Insights Association hat gemeinsam mit anderen Instituten ihre Position klargemacht. Das berichtet die Plattform Research Live.

#Das Letzte

Wir haben uns jüngst mit derbeschäftigt und eine ganze Ausgabe mit dem Thema gefüllt ( hier geht’s zum E-Paper ). Nun sind wir auf den Expat Insider Report gestoßen, der 12.000 Arbeitnehmer in über 170 Ländern befragt hat. Sie sind. Expats nennt man Menschen, die nicht in ihrem Heimatland arbeiten. Sie wurden nach 56 Aspekten befragt, wie sie die Situation und die Unterstützung in ihrem Land der Wahl einschätzen. Deutschland gehört dabei zu den am meisten genannten Standorten für Expats, aber bei weitem nicht zu den beliebtesten: Platz 49 von 53. Gefunden bei T3N