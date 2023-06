Dieses Wochenende hatte es in sich: Ein Fußballspiel im ZDF, ein Marsch auf Moskau und dann noch ein Landrat in Thüringen. Mit folgenden Nachrichten von Munich Strategy, GIM, Bonsai, GfK und Aldi können wir Ihnen hoffentlich eine kleine Auszeit schaffen.

#Marken von Bedeutung

„Es gibt. Sonst geht der Kunde woanders hin“, sagt ein Handelsmanager der Lebensmittel Zeitung, die berichtet , dassmehrere große Hersteller zu teils deutlich höheren Preisen zurück ins Sortiment genommen hat.holt lediglich Beiersdorf zurück. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Wirtschaftsinformationsdienst Preiszeiger für die LZ erstellt hat. Verglichen wurde das Angebot von Mai 2022 mit dem Sortiment im Mai 2023. GfK-Marktforscher Robert Kecskes unterstreicht die Bedeutung der: „Die Handelsmarke gewinnt Marktanteile. Das heißt aber nicht, dass Marken keine Bedeutung mehr haben.“ Für die Händler gehe es darum, die richtige Balance zu finden.

#Übrigens

wird auch auf der planung&analysemit dabei sein. Sein Vortrag „“ bezieht sich nicht auf die GfK, sondern auf die Konsumlust der Verbraucherinnen und Verbraucher nach Auswertung der Umfrageergebnisse aus dem Consumer Panel, die Kecskes wie kein Zweiter zu deuten weiß. Jetzt anmelden mit Early-Bird-Rabatt.

#Longread

„Ich konnte mit meinem Wissen bei alten Mafo Hasen punkten“, sagtüber ihreMittlerweile ist sie Consultant und Projektmanagerin im Bereich Mystery Shopping beiund leitet zusätzlich das Team der studentischen Aushilfen im Unternehmen. Lesen, was sie noch berichtet.

#Last Call

Wie werden sich Werte und Konsum verändern? Beim Deeper Insights Day von planung&analyse stellen Hannes Fernow und Michael Mletzko die Studie Values & Visions 2030 vor. J etzt anmelden zum kostenfreien DID. Morgen, am 27. Juni 11 Uhr.

#Nachhaltigkeit und mehr

Für die Zeitschrift WirtschaftsWoche ermittelte Munich Strategy eine. Dazu wurden in einem mehrstufigen Analyseprozess die ESG-Initiativen von mehr als 4.000 Mittelständlern analysiert. Ein eigens dafür entwickelterbewertet das Engagement anhand von drei Kriterien: ESG-Wahrnehmung, ESG-Dokumentation und ESG-Umsetzung. Neben bekannten Marken von denen dies zu erwarten war, wie Rapunzel, Vaude, Andechser oder Allnatura, finden sich auch Hersteller von Sensortechnik (Elobau auf Platz 1), Baustoffe (Rinn) oder Orthopädietechnik (Ottobock).

#Das Letzte

Für viele steht der Urlaub vor der Tür, NRW ist bereits in die Sommerferien gestartet. Allerdings bedeutet: 65 Prozent der Berufstätigen, die in diesem Jahr einen Sommerurlaub geplant haben, sind in dieser Zeit auch beruflich erreichbar.57 Prozent gehen davon aus, dass ihredies erwarten. Bei 49 Prozent erwarten es nach eigener Ansicht die, bei 44 Prozent ist es die Erwartung der. Und 14 Prozent wollen von sich aus im Sommerurlaub erreichbar sein. Bitkom Research hat im Auftrag des Digitalverband Bitkom 1.002 Personen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt, darunter 349 Berufstätige, die einen Sommerurlaub geplant haben.