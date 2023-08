Die Homebase von planung&analyse ist bekanntermaßen Frankfurt am Main. Im Westen und Osten kommt man schnell in die Weingegenden, wo sich auch die Winzer den wärmeren Temperaturen anpassen müssen. Etwa indem sie andere als die hiesigen Rebsorten testen. So hat sich die Fläche für Sauvignon Blanc in Deutschland von 2012 bis 2022 um 162 Prozent vergrößert, erfahren wir heute über das Statistische Bundesamt (Destatis). Außerdem dabei: GfK, Human8, Globus, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.

#Auf und Ab

Im August hat dasund die Anschaffungsneigung wieder einenbekommen. Das zeigt die Konsumklimastudie der GfK (An NIQ Company) . Die weiterhin stark steigenden Preise für Lebensmitteln und Energie belasten die Kaufkraft der privaten Haushalte, heißt es. Dies drückt auf die Einkommensstimmung. Der Indikator verliert gegenüber dem Vormonat um 6,4 Punkte und weist nun -11,5 Punkte auf. Auch die Anschaffungsneigung muss im August Einbußen hinnehmen. Der Indikator sinkt auf -17 Punkte und damit niedriger als im Vorjahr.auf einem insgesamt sehr niedrigen Niveau. Ein Konjunkturpessimismus sei deutlich spürbar, so die Experten der GfK. Das ist zudem verbunden mit einer Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes.

#Longread: Wie die Insights-Abteilung maximalem Impact erzielen kann

Wennmüssen sie dazu beitragen, dass Marken und Dienstleistungen für die Menschen relevant sind. Sie müssen ein tiefes menschliches und geschäftliches Verständnis kombinieren. Um dies zu erreichen, ist die. Der Weg zur Wirkung ist eine Reise mit verschiedenen Pfaden, die Human8 beim Deeper Insights Day vorstellen und diskutieren will. Hier kommt ein Sneak Peak im Gespräch mit Niels Schillewaert, Co-founder & Managing Partner von Human8. Das Interview ist auch in englischer Sprache verfügbar (Link im Text).

#E-Bon

Der SB-Warenhaushändlerschließt eine Partnerschaft mit dem Startup Anybill und bietet Das berichtet die Lebensmittel Zeitung (Abo). Der Händler versucht die Kunden mit dem Nachhaltigkeitsaspekt zu überzeugen. Zudem sei eine Verwaltung und Archivierung der Kassenbelege möglich. Der tiefere Sinn dieser Maßnahme wird aber wohl diesein. Globus knüpft den digitalen Bon an sein Kundenbindungsprogramm „Mein Globus“, das damit weiter aufgewertet werden soll. Das 2019 gegründete Startup arbeitet bereits mit Anbietern wie Bizerba oder Nixdorf zusammen und mit kleineren Händlern.hat vor wenigen Wochen ebenfalls den E-Bon als Bestandteil seines Kundenbindungsprogramms eingeführt.

#Köpfe

erweitert seine Consultant-Teams:kommt von Sky und war zuvor in Agenturen wie KPMG, Kantar und Hall & Partners beschäftigt. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Medien und Telekommunikation.t hat ihren Fokus im FMCG-Bereich undverfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Marktforschung in Deutschland. Er hat u.a. das Online-Marktforschungsunternehmen mafo.de aufgebaut.

#Das Letzte

In der Altersspanne zwischen 55 und 64 Jahren verbringen die Menschen deutlich mehr Zeit in bezahlten Jobs als dies in früheren Generationen der Fall war. Dies das Ergebnis einer Studie aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDR) . Sie wurde im renommierten Fachjournal Demography veröffentlicht. Wie aus der Studie weiter hervorgeht, ist die: bei Männern und Frauen, über alle Bildungs- und Berufsgruppen hinweg sowie für Erwerbstätige in Ost- und in Westdeutschland. Ältere Menschen länger im Erwerbsleben zu halten, ist eine wesentliche Stellschraube, um dem Arbeitskräftemangel in Deutschland zu begegnen.