Bei den 16- bis 29-Jährigen finden sich im Schnitt 42 Apps auf dem Smartphone.

Wissen Sie, wie viele Apps Sie auf Ihrem privaten Smartphone installiert haben? Sind es 31 (plus vorinstallierte) Apps, dann liegen Sie gut im Schnitt. Sind es weniger als zehn Apps, gehören Sie der kleinsten Gruppe mit acht Prozent an. Und mit mehr als 50 Apps gehen Sie mit dem Trend: Diese Gruppe ist im Vergleich zum Vorjahr laut Bitkom um sechs Prozent gewachsen und macht jetzt 22 Prozent der Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer aus. Weitere News lesen Sie von Bonsai, ISM Global Dynamics, Gartner, FFIND, McKinsey und Epap.

#Exklusivmeldung

Es wird derzeit nicht langweilig in der Branche: Wie planung&analyse vorab erfuhr, wird die Geschäftstätigkeit des vor allem in der Pharmaforschung tätigen Unternehmensnoch im Mai eingestellt. Eigentümerwechselt mit einem Großteil seiner Mitarbeitenden zuResearch, um dort das Team Strategie zu verstärken. Wie es dazu kam und welche Vorteile der Deal für beide Seiten hat, berichten Bonsai-Geschäftsführer Jens Krüger und Dirk Frank planung&analyse im Interview.

#Erstes Quartal zweistellig

Das US-amerikanische Marktforschungs- und Beratungsunternehmenmeldet für das erste Quartal einen Umsatzanstieg um 11,6 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. In der Schlüsselsparte Research stieg der Umsatz um 7,1 Prozent auf 1,2 Milliarden USD. Im Februar verkaufte Gartner das Unternehmen TalentNeuron und erzielte damit 158,7 Millionen USD. Neben Forschung ist Gartner im Geschäftsfeld Beratung und Konferenzen aktiv. In dersteht Gartner auf Platz 2.

#Auf der Suche nach innovativen Lösungen

FFIND verstärkt mitals neuem Niederlassungsleiter für Deutschland die Teamstruktur am Standort Frankfurt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche bringt Albrecht ein tiefes Fachwissen mit und wird sich auf das wachsende-Business konzentrieren, das sich durch eine starke Spezialisierung auf quantitative Forschung auszeichnet. Was noch geplant ist, lesen Sie hier.

#Mobilität multimodal

Fast 55 Prozent der Verbraucher dersind offen dafür, ihr privates Fahrzeug mit anderen zu teilen. Der aktuelle McKinsey Mobility Consumer Pulse zeigt, was die GenZ unter Mobilität versteht. Dafür wurden mehr als 4.000 Menschen in Frankreich, Deutschland und Großbritannien befragt. Diesind deutlich anders als bei älteren Generationen, heißt es dort.wird für sie zunehmend multimodal, sie nutzen ganz selbstverständlich- vom öffentliche Nahverkehr über Ride Hailing (Uber, Lyft, etc.) und Carsharing bis hin zur Mietung von Autos oder Motorrollern. Die Abhängigkeit vom privaten PKW verringert sich entsprechend.

Fortbildung gratis

Wer innovative Methoden im Detail verstehen will, besucht einen. Die Online-Seminare von planung&analyse mit verschiedenen Partnern geben Gelegenheit zu Interaktion und Diskussion und zeigen, wie Sie Ihre Problemstellungen aktiv angehen können. Unsere Online-Seminare finden über MS Teams statt, jeweils von 11 bis 12 Uhr. Und sie sind kostenfrei. Wir bieten:

11. Mai: Den Mainstream von morgen finden. Mit Point Blank

16. Mai: Kaufentscheidungen messen - aber wie? Mit plan+impuls

24. Mai: Qualität sicherstellen: Textanalyse unter Aufsicht. Mit Caplena

Jetzt direkt anmelden! Tiefe Einblicke garantiert.

#Das Letzte

lassen sich Menschen den Einkauf liefern und gehen nicht selbst ins Geschäft? Das fragte das Startupdie Nutzer seiner App. 435 konnten Auskunft geben, da sie schon einmal E-Food-Services genutzt haben. In dieser Stichprobe (56 Prozent männlich, 39 Prozent weiblich, 5 Prozent divers) nutzte laut eigener Angabe fast jeder Zweite (45 Prozent) diedes LEH vor allem im Krankheitsfall. Etwa ein Drittel lässt sich den Einkauf auch gern liefern, wenn es an Zeit zum Einkaufen fehlt (36 Prozent). Jede und jeder Vierte wählt den Lieferdienst, um den Transport der Lebensmittel nicht selbst zu organisieren (26 Prozent). 14 Prozent gehen nicht gerne einkaufen. Zehn Prozent geben außerdem an, durch die Bestellung die eigenen Ausgaben besser kontrollieren zu können. Eine bessere Auffindbarkeit der Produkte nennen sieben Prozent als Grund für eine Lebensmittelbestellung.