Heute sind wir über das „No-Wash-Movement“ gestolpert - um Wasser, Energie und chemische Zusätze zu sparen, wird die benutzte Kleidung einfach gelüftet. Nun ja, vielleicht kann man erstmal übers Waschmittel nachdenken und die Waschtemperatur runterdrehen. In Wichtiges&Mehr haben wir Meldungen von Iconkids & Youth, YouGov, LINK, Tucan.ai, Ipsos, Bonprix und Sinus.

#Kinder und Geld

Auch Kinder spüren Zeiten knapperer Budgets in ihren Portemonnaies. Das erfuhr das Institut Iconkids & Youth aus München. In persönlichen Interviews mit 1163 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren kam heraus, dass nicht das Taschengeld gekürzt wird, sondernwerden. Den 6- bis 16-Jährigen stehen dieses Jahr insgesamt 5,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Das bedeutet rund eine Milliarde weniger als im Jahr zuvor und ein. Neben dem verfügbaren Geld ist auchfür Kinder wichtig. Und ab dem Alter von 18 Jahren dürfen Jugendliche auch selbstständig Geld in Fonds anlegen oder Aktien kaufen. Der Report „Eltern, Kinder und Finanzen” von YouGov und dem Schweizer LINK Institut untersucht den Umgang von Kindern mit Geld und befragte Eltern in Deutschland und in der Schweiz zu diesen Themen.

#Longread

Spätestens seit dem Release von ChatGPT ist klar, Künstliche Intelligenz wird in (fast) jeder Branche gewaltigen Einfluss haben – auch in der Marktforschung. Das auf(NLP) spezialisierte Deep-Tech-Startup Tucan.ai spürt die Auswirkungen von KI sowohl als Nutzer als auch als Entwickler. Lukas Rintelen und Florian Peschl berichten, wie die Technologien nutzbringend in der qualitativen Forschung eingesetzt werden können.

#Nachhaltigkeit und Mode

Fast 90 Prozent von über 1.000 von Ipsos befragten Frauen finden, dassnur für bestimmte Schönheits- und Figurideale kreiert werden. Und drei Viertel empfinden das Themabei Mode komplex und sind oft unsicher, was wirklich nachhaltig ist. Die Befragten besitzen geschätzt durchschnittlich knapp, davon wird jedes dritte Teil (37 Prozent) selten oder nie getragen. Die Modemarke Bonprix, die zum Otto-Konzern gehört, wollte wissen, wie Frauen sich kleiden, Mode kaufen und welchen emotionale Stellenwert Mode und Shopping haben. Die Ergebnisse sind im „bonprix Fashion Report 2023 - das neue ModeBewusstSein“ veröffentlicht. Die Umfrage wurde auch in Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Italien, Polen durchgeführt. Einen ländervergleichenden Report wird Bonprix im zweiten Halbjahr 2023 veröffentlichen.

#Last Call

von 11:00 bis 12:00 Uhr ist es wieder soweit! Dr. Orhan Kocyigit von Toluna/Harris Interactive stellt im Deeper Insights Day das aktuellevor. Jetzt noch schnell kostenfrei anmelden.

#Das Letzte

Rund ein Drittel der Befragten in Deutschland und Österreich stimmen populistischen Aussagen undzu. So meinen etwa 29 Prozent in Österreich und 33 Prozent in Deutschland, derwerde stark übertrieben und sei wissenschaftlich nicht belegt. Der Aussage: „Diehat Russland so lange provoziert, dass Russland in den Krieg gegen die Ukraine ziehen musste“ stimmen 34 Prozent in Österreich und 29 Prozent in Deutschland zu. Befragt wurden je rund 1000 Personen in Deutschland und Österreich. Für die Abfrage zum Populismus wurde die Item-Batterie aus der Studie „Mitte“ von Zick und Küpper (2021) verwendet. Die durchführenden Institut Sinus und Integral schreib en: „Das Grundvertrauen in den institutionalisierten Politikbetrieb ist gestört, aber der Glaube an die Demokratie wankt (noch) nicht.