Heute ist Siebenschläfertag - und bekanntlich bleibt uns damit das heutige Wetter die nächsten sieben Wochen erhalten. Mal schauen. In Wichtiges&Mehr haben wir jetzt Nachrichten von GfK, Prognos, Rheingold Salon, YouGov, Skopos, nextpractice und dem Institut für Internet-Sicherheit – if(is) für Sie zusammengestellt.

#KI und Vertrauen

Kein Tag ohne einen Hinweis, wie und wo KI oder Generative KI verwendet wird. Derist aber immer auch mit einem kleinenverbunden. Wo liegen die? Kann man der KI vertrauen? Erst am Freitag haben wir auf ein Positionspapier des ADM aufmerksam gemacht, welches auf Gefahren sogenannter Large-Language-Modelle wie ChatGPT & Co aufmerksam macht. Das Institut für Internet-Sicherheit – if(is) in Gelsenkirchen hat ein Forschungsprojektaufgesetzt. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Am Beginn steht die Frage: Welchemüssen erfüllt sein, damit Anwender KI-Lösungennutzen können? Um die maßgeblichen Aspekte herauszufinden, wurde eineentwickelt. Sie können hier mitmachen. Die Umfrage dauert circa 25 Minuten.

Unsere Serie überführen wir mitfort. Sie ist aktuell noch in der Ausbildung und zwar bei der Bremer Unternehmensberatungund besucht in Hamburg die Berufsschule. Sie hat sich für die Ausbildung entschieden, denn sie erfüllte alle ihre Interessen – von der Mathematik zur Psychologie bis zur Arbeit mit Menschen – auf den ersten Blick., Geschäftsführer und Mitgründer derin Aachen, verlässt das Unternehmen Ende Juni im gegenseitigen Einvernehmen. „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das hat mein Großvater immer gesagt“, so Grupe, der gemeinsam mit Oliver Kern und der Skopos Group 2015 das Unternehmen, das sich vor allem mit Communities beschäftigt, aufgebaut hat. Skopos Connect hat mittlerweile 30 Festangestellte in Aachen, Berlin und Hürth.

#Marke und Menschen

Das Online-Portal Turi hat eine Print-Ausgabe zum Thema Marke erstellt. Zu Wort kommenaber auch. Mit dabei sind auch zwei Researcher:vom Rheingold Salon erklärt, wie Menschen mit Marken interagieren. Das Ziel sei eine Lösungs-Bindung. Aus psychologischer Sicht sei eine Marke immer dann besonders attraktiv, wenn sie dem Menschen eine klare Lösung bietet.von YouGov erklärt, wie der Brand Index des Unternehmens funktioniert. Er erhebt regelmäßig in über 50 Ländern wie die Konsumenten Marken sehen.

#Energie und Regionen

Prognos hat für Deutschland einenentwickelt. Diezeigt für 400 Regionen die momentane Leistung durch Windkraft, Photovoltaik, Biomasse und Wasserkraft und deren Entwicklung aus den vergangenen zwölf Monaten. Zudem errechnet der Prognos Energieatlas pro Region mögliche Orientierungswerte im Hinblick auf einen rechnerisch denkbaren Verteilungsschlüssel der EEG-Ziele auf die Städte und Kreise.

#Das Letzte

Dieder Deutschen scheint abzuflauen. Dies hat die GfK im Auftrag des Deutschen Spendenrats erhoben. Die F.A.S. (FAZ am Sonntag) berichtete , von Anfang Januar bis Ende April seien 1,56 Milliarden Euro gespendet worden, im Vorjahreszeitraum waren es hingegen 2,22 Milliarden Euro – also knapp 30 Prozent mehr. Insgesamt lag das Spendenvolumen in Deutschland im vergangenen Jahr bei 5,7 Milliarden Euro. Die Daten stammen aus demund basiert auf einer kontinuierlichen schriftlichen Erhebung bei 10.000 Panelteilnehmern.