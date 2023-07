Auf der Suche nach einer Löwin

Berlin ist auf Löwenjagd. Die Polizei sucht mit Hubschrauber, Drohnen und Panzerfahrzeugen. 23 Raubkatzen sind in Brandenburg registriert - keine wird vermisst. Ob es sich bei dem in Kleinmachnow gesichteten Tier tatsächlich um eine Löwin handelt, daran gibt es Zweifel. Spurensucher sollen helfen. Mit dieser Nachricht entlassen wir Sie ins Sommerwochenende. Zuvor geht es aber noch um News von Ipsos, mindline, Deutsches Zentrum für Altersfragen und infas.

#KI

Die größteherrscht in Schwellenländern. Dies ergibt eine internationale Studie von Ipsos. In 31 Ländern wurden Menschen nach ihrer Begeisterung oder Befürchtung zur Künstlichen Intelligenz befragt und in Südkorea, Indonesien, Thailand oder der Türkei glauben bis zu 80 Prozent, dass sich ihrdurch KI in den nächsten drei bis fünf Jahrenwird. In Europa und Nordamerika ist die KI-Begeisterung am geringsten. Deutsche haben in Sachen KI eher. Der Anteil der befragten Bürger, die angeben, dass Produkte und Dienstleistungen mit KI sie nervös machen (46 Prozent) ist fast ebenso hoch wie der Anteil derjenigen, die davon begeistert sind (43 Prozent).

#Longread

Ein funktionierendes Institut braucht laut mindline-Geschäftsführer„ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe, Transparenz in Entscheidungen und ganz viel Empathie“. Für die Suche nach Nachwuchs setzt man unter anderem auch aufvon Mitarbeitenden.

#Nach Afrika

Nach dem Zukauf in Australien übernimmt Ipsos Omedia. Das Marktforschungsunternehmen ist im, derundaktiv. Damit will der Konzern seinin den französischsprachigen afrikanischen Märkten mit seinen bestehenden Kunden. Verkäufer ist Mediametrie, ein führendes französisches Unternehmen für die Messung der Mediennutzung.

#Das Letzte

Ältere Menschen sind seltener „Forschungsobjekte“. Doch das Deutsche Zentrum für Altersfragen macht das . Es untersuchte, wie sich Personen im Alter zwischen 60 und 90 Jahren in die Gesellschaft einbringen – auf dem Land und in der Stadt. Dabei zeigte sich: Etwa ein knappes Drittel allerbetreut regelmäßig Enkelkinder. Auch bei der Unterstützung undvon Angehörigen bringen sich Ältere ähnlich in beiden Regionen ein. Anders sieht es bei der Beteiligung außerhalb der Familie aus. Die älterenhäufiger ehrenamtlich (22,6 vs. 16,6 Prozent), sie sind häufiger Mitglieder einer politischen Partei (7,7, vs. 3,8 Prozent) und sie geben häufiger an, sich stark oder sehr stark für Politik zu interessieren (56,8 vs. 48,9 Prozent). Der Deutsche Alterssurvey wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und als Langzeitstudie von infas Institut für Sozialforschung erstellt.