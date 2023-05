IMAGO / Fotoarena

Kylian Mbappé im WM-Spiel Argentinien gegen Frankreich (Photo: Richard Callis/Fotoarena)

1:1 ging gestern das erste Halbfinalspiel zwischen Manchester City und Real Madrid in der Champions League aus. Der Topverdiener bei den Fußballern stand jedoch nicht auf dem Platz: Kylian Mbappé (aktuell PSG). Denn wenn es um die Einnahmen nur aus dem Fußball geht - also ohne zusätzliche Werbegelder - liegt er mittlerweile vor Messi und Ronaldo, wie das diesjährige Forbes-Ranking ermittelt hat. Heute folgt dann das Derby in Mailand. Hier geht es jetzt weiter mit Mafo-Investitionen, plan+impuls, Point Blank, Survey Monkey und TikTok.

