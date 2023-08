2022 wurde im Schnitt täglich mindestens ein deutsches Unternehmen mit einem Ransomware-Angriff konfrontiert, meldet das Bundeskriminalamt. Die geforderte Lösegeldsumme lag bei 250.000 US-Dollar im Schnitt. Insgesamt 202 Milliarden Euro Schaden durch Cyberkriminalität weist der Bericht für das letzte Jahr aus. Also: Aufgepasst! In Wichtiges&Mehr haben wir für Sie Nachrichten vom Statistischen Bundesamt, Parfumdreams, Buzzmatic, NIQ/GfK, Pilot, Norstat und dem Ethikrat zusammengestellt.

#Prozentrechnung

Dieliegt derzeit bei 6,2 Prozent. So meldet es das Statistische Bundesamt. Der dabei zugrunde liegende Verbraucherpreisindex wird in regelmäßigen Abständen einer Revision unterzogen und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Zuletzt ist dies im Januar 2023 erfolgt. Mit ein Grund, weshalb seit Anfang des Jahres die monatlichen Inflationsberichte (etwas) moderater ausfallen als noch vor Jahresfrist. Wir hatten schon auf diesen Vorgang hingewiesen. Nun war das ja„Eine solche Anpassung der Preismessung ist notwendig, um die geänderten Konsumgewohnheiten und Marktverhältnisse im Zeitablauf in der Preisentwicklung abzubilden“, heißt es dort. War halt ein wenig unglücklich in einer Phase, in der dieser statistische Wert für viele Menschen hoch interessant ist. Umgestellt wurde von der bisherigen Basis 2015 auf das Basisjahr 2020. In einem wissenschaftlichen Beitrag für die Zeitschrift WISTA beschreiben Ute Egner und Christoph-Martin Mai , in welchen Teilbereichen die Umstellung erfolgte unddarüber hinaus vorgenommen wurden. Und sie schreiben auch erstmals, wieviel die Revision an der Inflationsrate für das Jahr 2022 gedreht hat:

#Longread: Fast täglich warb ein Influencer für Zalando

Die I3-Studie des Onlinehändlers Parfumdreams bietet Einblicke in die komplexes. Von der Dominanz der Modebranche bis zu Posts mit bemerkenswerter Interaktion – alles. Wer über Influencer Marketing nachdenkt, findet hier einige wertvolle Hinweise. Welche Influencer posten wenig oder gar keine Werbung und welche sind besonders käuflich? Welche Marken und Branchen setzen besonders auf Influencer Marketing, welche nicht. Jetzt bei p&a lesen.

#Köpfe

bisher Global Head of Treasury für GfK, wird als Senior Vice President von NIQ/GfK das weltweite Treasury verantworten, wie DerTreasurer berichtet. Er berichtet an CFO Mike Burwell. Die Leitung des fusionierten Unternehmens liegt bei Jim Peck, CEO von NIQ. Weiter heißt es, dass die Hauptsitze in Chicago, Nürnberg und Genf erhalten bleiben sollen. Schädelbauer war seit 2019 Chef-Treaserer der GfK; der gelernte Bankkaufmann und Sparkassenfachwirt war zuvor u.a. Head of Operations bei Masterpayments bzw. Head of Product Management und Head of Multi-ERP Solutions für den TMS-Anbieter Hanse Orga (heute Serrala).

#Konsumlust

Nur noch 27 Prozent der Befragten desgaben an, beim Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs vor allem auf den Preis zu achten (August 2022: 31 Prozent). Das Item „“ hat mit einem Anstieg auf 48 Prozent im Vorjahresvergleich deutlich um sieben Prozentpunkte gewonnen. Zudem gehen wieder weniger Menschen davon aus, dass die aktuellen Krisen die Einstellung der Deutschen zum Thema Konsum insgesamt verändern werden (60 Prozent, minus 9 Prozentpunkte im Vergleich zu August 2022). Allerdings spielt bei der Einstellung zum Konsum die kollektivistische Orientierung und sozio-ökonomische Gelassenheit eine Rolle. Diese hat Pilot bereits vor drei Jahren nach vier– Bewahrer, Bedrängte, Philanthropen und Idealisten – typologisiert. Die letzten beiden Gruppen zeichnet eine vorwiegend kollektivistische Orientierung aus. Diese gehen deutlich stärker davon aus, dass sich die Konsumeinstellungen durch die Krisen verändern. Zudem geben sie an, im Kontext der aktuellen Krisen noch stärker auf die soziale und ökologische Nachhaltigkeit der gekauften Produkte achten zu wollen. Für die 49. Welle der Radar-Studienreihe der Agenturgruppe Pilot wurden von Norstat 1.000 Personen ab 18 Jahren im Online Panel befragt.

#Das Letzte

Professorist stellvertretender Vorsitzender des Ethikrats. Im Interview mit Horizont (Abo) spricht er über die: „Das ist meiner Meinung nach das Spannungsfeld, in dem wir uns als Zivilisation bewegen: Wir müssen die digitalen Technologien einsetzen und Datenopulenz für menschlichen Fortschritt ermöglichen, aber gleichzeitig auch verhindern, dass wir einem Kontrollregime unterworfen werden, das von der Politik und der Wirtschaft ausgenutzt werden kann.“