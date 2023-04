Der Käse-Verzehr bleibt mit 24,6 kg pro Kopf stabil.

Der Konsum von Frischmilcherzeugnissen und Butter nimmt weiter ab, meldet die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Entsprechend sank nicht nur die Milchproduktion in Deutschland, sondern auch die Zahl der Betriebe mit Milchkühen auf 52.900 (minus 1.900). Durchschnittlich stehen aktuell 72 Kühe bei einem Milchbauern im Stall und hoffentlich auf der Weide. Hier geht es jetzt weiter mit GreenBook, Produkt+Markt, Pilot, Norstat, FFIND und ETH Zürich.

#GRIT-Report

Der amerikanische Berater GreenBook hat dieseines halbjährigen GRIT-Reports veröffentlicht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: „Was man jedoch klar erkennen kann, dass sich dievon einer primär dienstleistungsorientierten zu einer technologiegeführten Branche befindet.“ Und diese Erkenntnis habe Auswirkungen sowohl für die Dienstleister als auch die Einkäufer. Es geht um Methoden, traditionelle wie innovative, die Zufriedenheit mit den Lieferanten und welche Faktoren sie beeinflussen. Es geht um die Bereitschaft, zuund dieund dieder einzelnen Rollen innerhalb der Branche. Für Sie zusammengefasst einige Key-Results des Reports.

#Last Call

Communities bieten einen direkten und intensiven Draht zu den eigenen Kunden und Kundinnen. Wie eine erfolgreiche strategische Einbindung und operative Nutzung von statten gehen kann, beleuchten Marco Filo von der AOK Baden-Württemberg und Natali Pohlschneider von Produkt + Markt imvon planung&analyse amAn dieser Stelle gestatten sie bereits einen Sneak Peak in die Erfolgsfaktoren des CX-Club der AOK Baden-Württemberg. Anmelden!

#Ist das echt oder KI?

Diese Frage müssen sich User im Internet künftig häufiger stellen. Bei der aktuellen Radar-Welle der Agentur Pilot waren sich 60 Prozent „sicher“ oder „eher sicher“, dass es sich bei einem Bild einer jungen Frau, das mit dem Programm Midjourney v5 künstlich erzeugt worden war, um einenhandelt. Ein Viertel der Befragten war unentschieden und 15 Prozent „eher sicher“ oder „sehr sicher“, dass es sich um eine computergenerierte Figur handelt. Die am häufigsten genanntenwaren eine zu hohe wahrgenommene Perfektion und Makellosigkeit der Figur, aber auch wahrgenommene Unstimmigkeiten in der Perspektive oder Bildkomposition. Auch im Influencer-Marketing sind künstlich erzeugteinzwischen auf dem Vormarsch. Am ehesten akzeptiert werden sie für die Bereiche Technologie und Elektronik, Schmuck und Accessoires sowie Versicherungen und Finanzprodukte. Der Pilot Radar befragt n=1000. Die Struktur der Stichprobe ist online repräsentativ 18+ Jahre. Die Feldzeit war in der ersten Aprilwoche. Forschungsinstitut ist Norstat

#Auf der Suche nach innovativen Lösungen

FFIND verstärkt mitals neuem Niederlassungsleiter für Deutschland die Teamstruktur am Standort Frankfurt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche bringt Albrecht ein tiefes Fachwissen mit und wird sich auf das wachsende FFIND-Business konzentrieren, das sich durch eine starke Spezialisierung auf quantitative Forschung auszeichnet. Was noch geplant ist, lesen Sie hier.

#Das Letzte

wirkt sich negativ auf die Fähigkeit unseres Gehirns aus, Informationen zu verarbeiten. Dadurch werden auch unsere motorischen Fähigkeiten beeinträchtigt.“ So erklärt Psychologin Jasmine Kerr die Ergebnisse einer Stress-Studie , die ein Team der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich durchgeführt hat. Die Forscherinnen und Forscher beobachteten 90 Probanden bei realitätsnahen Bürotätigkeiten und zeichneten sowohl dasals auch die Herzfrequenz auf. Mehrmals wurden die Teilnehmer während des Experiments gefragt, wie gestresst sie sich fühlen und ein Teil der Probanden wurden auch mehrmals gestört, durch Chat-Nachrichten oder Gespräche. Die Forschenden fanden heraus, dass gestresste Menschen im Büro anders tippen und ihre Maus häufiger und ungenauer bewegen als entspannte Menschen. Zudem machten siebeim Tippen.