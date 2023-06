„Bis 2030 wird die Bahn Jahr für Jahr und Schritt für Schritt deutlich besser“, sagt Bahn-Vorstand Michael Peterson auf spiegel.de. Allerdings japanische Pünktlichkeit von 99 Prozent können wir uns hierzulande abschminken, denn Güter-, Regional- und Fernverkehrszüge fahren alle auf demselben Schienennetz. Aktuell kämen trotz zahlreicher Baustellen 65 Prozent der Fernzüge pünktlich an. Hier folgen nun Neuigkeiten vom NielsenIQ-GfK-Deal sowie Meldungen von KPMG, Kantar, Brand Finance und Appinio - Lesestoff für unterwegs und im Büro.

#Höchste Zeit

Bis zum 4. Juli soll die vorläufigesein. Die Bedingung der Behörde war, dass GfK sein Verbraucherpanel-Geschäft verkauft. Nach Informationen von Reuters haben dieAnfang des Monatsangeschrieben, um nach einem geeigneten Kandidaten zu suchen. Auf dieser Liste stehen unter anderem Ipsos, Kantar, YouGov, Dynata, Circana (die neue Einheit der Panelanbieter IRI und NPD), die Omnicon Group, die Publicis Group, Cision und private Beteiligungsgesellschaften wie H.I.G. Capital, Platinum Equity, Bregal, TowerBrook, Oakley Capital, Equistone, Symphony Technology Group und Montago, so schreibt Reuters. Die Nachrichtenagentur will erfahren haben, dass nur vier bis fünf der Unternehmen auf der Liste derzeit im Rennen um die GfK-Einheit sind >>

#Longread

macht in deram meisten, dabei zu sein, wenn an etwas Neuem gearbeitet wird. Aktiv den Prozess voranzutreiben. Daten haben, auf die sie sich stützen kann. Inwiefern die Ausbildung zur FAMS ihr in diesem Berufsfeld geholfen hat, lesen Sie hier.

#Elternzeit

37 Prozent der Befragten geben an, dass diebeeinflusst hat. Das denken sowohl Mütter (40 Prozent) als auch Väter (34 Prozent). Appinio hat 1.000 Mütter und Väter zwischen 20 und 60 Jahren in klassischer Bürotätigkeit aus unterschiedlichen Branchen mit einer Online-Studie zum Thema Elternzeit befragt. Die Studie, die im Auftrag des Veranstalters OMR durchgeführt wurde, zeigt außerdem, dass mit zunehmender Kinderanzahl diesteigt. So geben Eltern mit drei (47 Prozent) bzw. mit vier oder mehr Kindern (74 Prozent) deutlich häufiger an, diskriminiert zu werden, als Eltern mit einem (31 Prozent) oder zwei Kindern (34 Prozent).

#Ranking-Zeit

Es ist wieder soweit: Die britischen Unternehmensberatungweist Marken einen zusammenfassenden Wert für die finanzielle Stärke zu und erstellt daraus zahlreiche Rankings, die der Presse gefallen. Dersoll über dieund daseiner Marke im Vergleich zu ihren Wettbewerbern Auskunft geben. Horizont (im Abo) beleuchtet die wertvollstender Welt. Unter den Top 10 befinden sich jedoch nur Social Media angeführt vonmit einem Markenwert von 281 Milliarden US-Dollar. Twitter ist laut dieser Liste abgestürzt von Rang 26 auf Rang 34. Die Lebensmittel Zeitung (Abo) betrachtet die wertvollsten. In Deutschland sind das Lidl, Aldi Süd und Rewe, weltweit wird das Ranking vonangeführt, dann folgen die amerikanischen Händler Walmart und Home Depot.

#Das Letzte

Mit denmacht die Europäische Union Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu einem Pflichtthema. Sie betreffen in Deutschland etwa 15.000 Unternehmen, da sie schon ab 250 Beschäftigten, 20 Millionen Euro Bilanzsumme oder 40 Millionen Euro Umsatz gilt (zwei von drei Kriterien müssen erfüllt sein) gelten. KPMG hat Kantar beauftragt , nachzufragen, wie weit die Unternehmen mit dieser Aufgabe sind. Im ersten Quartal 2023 wurden 200 Entscheiderinnen und Entscheider aus den Branchen Automotive, Fertigung, Transport und Logistik sowie Infrastruktur befragt, wie sie den Stand der ESG-Aktivitäten im eigenen Unternehmen bewerten. Ein: Fast jedes zweite befragte Unternehmen (47 Prozent) glaubt, das Themazu managen und verspricht sich davon. Treiber für die ESG-Aktivitäten sind vor allem die Kundenerwartung (76 Prozent), Klimawandel und Umweltschäden (64 Prozent) sowie neue Geschäftspotenziale (57 Prozent). Rund jedes zehnte befragte Unternehmen erfüllt derzeit nur die Mindestanforderungen.