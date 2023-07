Die FIFA Frauen-Fußball.WM in Australia und New Zealand 2023 ist eröffnet!

Die Fußballfrauen aus Neuseeland sind mit einem Sieg gegen Norwegen in die Heim-WM gestartet. Ob die Australierinnen im zweiten Spiel gegen Irland nachziehen können, werden wir heute Nachmittag wissen. Bis dahin haben wir Meldungen von Bain, BiB, Appinio, GfK, Produkt + Markt und Forsa für Sie zusammengestellt.

#Gendern

Wer eine gemütliche Runde unter Freunden sprengen will, bringt am besten das Thema „“ ins Gespräch. Darüber lässt sich trefflich streiten. Laut einer Befragung von Forsa (RTL/ntv-Trendbarometer vom 14. und 17. Juli 2023 mit 1.009 Befragten) fast drei Viertel (73 Prozent) der Befragten die Verwendung einer geschlechtsneutralen Sprache unter Nutzung von „Genderzeichen“ wie Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt oder einer Pause beim Sprechen.werde das „Gendern“ von einer Mehrheit in allen Bevölkerungs- und Wählergruppen mitder Grünen-Anhänger, die als einzige Gruppe das „Gendern“ mehrheitlich gut finden.

#Longread

Der Beruf des Marktforschers ist sogeworden, dass es gefühlt im Vergleich zu früher deutlich länger braucht, um in den vielen Bereichen zu lernen und sicher zu werden. Dies ist eine Beobachtung von, bei Produkt + Markt Geschäftsführerin und unter anderem zuständig für den Bereich HR. Im Interview mit planung&analyse berichtet sie, wie sie es schafft, Nachwuchs zu finden und zu halten.

#Sorgen

Was die Deutschen derzeit am meisten umtreibt, hat die Studie GfK Consumer Life herausgefunden. Diebleibt auf Rang 1. Auf Platz 2 folgt die Sorge,zu haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen und verdrängt die Sorge um denauf den dritten Platz. Die Furcht vor Immigration und Zuwanderung steigt in der Liste um fünf Ränge nach oben. Die finanziellen Aspekte stehen vor allem bei älteren Generationen wie der Generation X oder den Baby Boomern stärker im Fokus als andere Themen. Während mehr als die Hälfte dieser Altersgruppen die Inflation zu ihren drei größten Sorgen zählt, sind es bei der Generation Z, also den jüngeren Menschen, nur 36 Prozent.

#Köpfe

2016/2017 GfK-Chef für Deutschland und die Schweiz, hat auf LinkedIn seine neue Position bekannt gegeben: Managing Director – Tech & Durables, Europe & Middle East & Africa (EMEA). Er war zuletzt President Central, Northern and Eastern Europe bei GfK. Hier erfährt man auch den (vermutlich vorrübergehenden) neuen Namen des Unternehmens: „GfK – An NIQ Company“

#Klischees I

Heute kommt der Film „“ in die deutschen Kinos. Er knüpft an eine Marke, mit der mehr als 59 Prozent bei einer Befragung von Appinio (N=1000)und Styling verbinden. Nur zehn Prozent fällt bei der Puppe das Stichwort Diversität und Inklusion ein. Obwohl sich der Hersteller bemüht, das alte Klischee abzustreifen undzu bringen. Es gibt unter anderem eine Barbie, die im Rollstuhl sitzt und eine mit Downsyndrom. Denken sie an ihre Kindheit, so haben 69 Prozent der heute 25- bis 34-jährigen Männer mit Barbie-Puppen gespielt. Bei den 55- bis 56-Jährigen sind es nur 33 Prozent.

#Klischees II

Einemit kleinen Kindern ist in Deutschland noch immer nicht so ganz akzeptiert. Die meisten Befragten – sowohl Frauen als auch Männer – finden, dass Mütter erst einer Teilzeitarbeit nachgehen sollten, wenn das jüngste Kind zwei Jahre alt ist. Das Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hat gefragt „Should Mama or Papa work?“ und die wissenschaftliche Studie in der Fachzeitschrift Comparative Population Studies veröffentlicht. Deutlich werden: So befürworten in Ostdeutschland geborene Befragte eine Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern sehr viel früher als in Westdeutschland Gebürtige. Auch bei der Frage, wie die Erwerbstätigkeit zwischen Paaren verteilt sein sollte, befürwortet die große Mehrheit der Befragten: Vollzeiterwerbstätigkeit für Papa und Teilzeitstelle für Mama.

#Das Letzte

Während viele Menschen die Sorge um die eigenen Finanzen umtreibt, zeigt sich die. Nach Ermittlungen von Bain & Company und dem italienischen Luxusgüterverband Fondazione Altagamma wird für dieses Jahr eine Steigerung des Umsatzes um 5 und 12 Prozent erwartet. Im Jahr 2022 wurden weltweit bereits 345 Milliarden Euro mit Edelmarken hochwertiger Kleidung, Schuhen, Lederwaren, Parfüm und Schmuck umgesetzt. Das waren 19 Prozent mehr als 2021. Für das Jahr 2030 werden 530 bis 570 Milliarden Euro erwartet. Das wäre dann eine Verdopplung gegenüber 2020.