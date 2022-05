Der ADM-Vorstandsvorsitzendeund ADM-Geschäftsführerinzeigen im Gespräch mit planung&analyse wenig Verständnis dafür, dass ein Methodenstreit zwischen Meinungsforschern via Publikumspresse geführt wird. So etwas gehöre in die Fachpresse. Was sonst noch alles auf der Agenda des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute steht: Integration neuer Mitglieder, Qualität, Nachhaltigkeit und Diversity lesen Sie in planung&analyse >>

Die GfK stellt den Report „ The State of Consumer Technology & Durables “ vor mit Zahlen, Daten und Fakten zum Markt der technischen Konsumgüter. Nur ein Beispiel: Der Verkauf vonstieg weltweit um 207 Prozent. Ein Grund: Homeoffice und der Wunsch nebenbei ein wenige reinezumachen. Zum Vergleich: Der Umsatz von normalen Staubsaugern stieg immerhin um 14 Prozent.

#Auf den Spuren Ludwig Erhards

ist zur Leiterin des neuen Ludwig Erhard ifo Forschungszentrums für Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik, einer Niederlassung des ifo Instituts in Fürth, ernannt worden. Das neue ifo Zentrum befasst sich damit, das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Mit der Berufung verbunden ist eine Professur für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Necker studierte Volkswirtschaftslehre an der Stellenbosch-Universität in Südafrika und an der Philipps-Universität Marburg. Sie promovierte und forschte an der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Zuletzt war sie geschäftsführende Forschungsreferentin am Walter-Eucken-Institut in Freiburg.

#Noch mehr Umfragen?

Politiker sollten bei der Umsetzung ihrer Agenda die Meinungsforschung stärker einbeziehen, um die Situation und Interessen der Bevölkerung besser verstehen zu können. Dies fordert, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur . Sie glaubt, dass in Deutschland dasverloren gegangen ist. Es gebe mehr „stille Mehrheiten“ und „laute Minderheiten“ als früher. Da sich die Menschen in ihrer eigenen Filterblase befinden, würde nicht deutlich, wie groß oder gering die Zustimmung zu einer bestimmten Richtung tatsächlich sein. Umfragen könnten der Politik zeigen, „wo sind rote Linien und was kann man tun, um die Bevölkerung, soweit es nur irgendwie geht, mitzunehmen“, sagte Köcher.