Mit knapp 24 ziehen die meisten im Schnitt bei den Eltern aus, teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Um genau zu sein: Junge Männer mit 24,5 Jahren und junge Frauen mit 23 Jahren. Und vielleicht wird dann das ehemalige Kinderzimmer mit neuen IKEA-Möbeln aufgefrischt ... In Wichtiges&Mehr fragen wir heute nach Forschung für FMCG und Handel außerdem dabei IFAK, WindStar Medical Group, Innofact, Oliver Wyman und Nielsen IQ.

Nach dem Heft bedeutet bei uns immer auch vor dem Heft. Diemit dem Thema „Kunden im Zentrum“ ist gerade in der Druckerei angekommen. Wir haben wieder tolle Geschichten rund ummit dabei. Besonders beeindruckend, die Stories von zwei Unternehmen, bei denen die Konzentration auf den Kundenwunsch eineder gesamten Organisation bewirkt hat. Aber wir haben wie immer auch das Thema Werbewirkung mit dabei und ein besonderes Firmenporträt zum 50. Geburtstag. Bis zum Erscheinen müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. Aber wer jetzt denkt, eigentlich habe ich auch etwas zu berichten, kann sich gerne an uns wenden: sabine.hedewig-mohr@planung-analyse.de . Das Thema:. Das ist ein weites Feld, angefangen von der Suche der nächsten Innovation, der Produktgestaltung, der Werbung über die Pflege der Marke, der Beobachtung und Beforschung der Shopper bis zur Preisgestaltung ist alles denkbar. Es sollte ein Fast Moving Good oder ein Händler im Mittelpunkt stehen.

#Longread: „Implizite“ Methoden smart kombiniert

Wer wissen will, warum sich ein Arzt oder eine Ärztinin einer spezifischen Situation entschieden hat, erfährt dies am besten durch eineaus quantitativer und qualitativer Befragung, bei der Ärzte und Ärztinnen ausführlich die Gründe der Therapiewahl am Einzelfall verdeutlichen. Worauf es ankommt und welche Fallstricke zu umgehen sind, beschreibt, Head of Health & Pharma beim IFAK Institut in Taunusstein. Hier lesen.

#Köpfe

ist seit 15. August bei der WindStar Medical Group in Frankfurt als Market Intelligence Managerin tätig. WindStar ist ein Plattformanbieter von rezeptfreien Gesundheits- und Wellbeing-Produkten. Hollaus wird dort das Marktgeschehen, Trends und Marktbewegungen verfolgen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten, sowohl für das Geschäft mit eigenen Brands als auch für jenes mit Handelsmarken. Die Gesundheitsmarktforscherin und Pharmaexpertin konnte bereits in verschiedenen Stationen Expertise sammeln. Vor ihrem Studium hat sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin absolviert und sieben Jahre lang in Apotheken gearbeitet, weitere Stationen waren die GfK und Psyma, wo sie insgesamt 15 Jahre lang tätig war, sowie die Pharmaunternehmen Novartis und Eli Lilly. Bei Psyma hat Hollaus den Bereich Alten- und Pflegeforschung aufgebaut. Das Forschungsfeld wurde von Ipsos mit dem CARE-Klima-Index übernommen, welcher zuletzt Anfang September 2022 erschienen ist. Ipsos teilte auf Nachfrage von p&a mit, dass der CARE-Klima-Index in diesem Jahr nicht veröffentlicht wird.

#Noch 20 Tage bis zur p&a Insights23

Jetzt anmelden und mit dabei sein , wenn, Client Director von Innofact, und, Consumer Insight Manager von Savencia Fromage & Dairy, darüber berichten, wie man Transformation managen kann. Es geht darum,. Wem Savencia auf den ersten Blick nichts sagt, der kennt vielleicht die Käsemarken Milkana, Fol Epi, Bresso, Geramont, Saint Albray.

#Unterwegs mit Health-Apps

69 Prozent der heute 18- bis 25-Jährigen erwarten, dass sie. 54 Prozent halten es für wahrscheinlich, dass ein Gerät in der Toilette ihre Ausscheidungen auf gesundheitlich relevante Parameter hin kontrollieren wird. Und 43 Prozent nehmen an, dass im Jahr 2030 ein implantierter Chip ihre Gesundheitsdaten überwachen wird. Diese Ergebnisse zeigt eine Studie, die das Beratungsunternehmen Oliver Wyman im Auftrag der Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik (gfu), die ein Zusammenschluss von Herstellern ist, durchgeführt hat. In einer Befragung wurden rund 4.000 Konsumenten und Konsumentinnen in Deutschland, Großbritannien, den USA und China nach dergefragt. Klar, dass die GenZ sich das vorstellen kann, aber auch digitalaffine Menschen über 65 zählen zu besonders fleißigen Anwendern von Blutzuckermessungen, Medikamenten-Erinnerungs-Apps oder Sturzsensoren.

#Das Letzte

Im vergangenen Sommer gabnicht nur die Übernahme vonbekannt, sondern auch die des Unternehmens, das auf die Beforschung von Gastronomie spezialisiert ist. Die jüngste Studie hat die Ausgabebereitschaft für Bier untersucht. Demnach trinken vier von fünf Konsumenten (81 Prozent) aus Süddeutschland Bier aus der Region und Norddeutsche bevorzugen im Vergleich zum Rest des Landes Bier mit mehr Alkohol. Deutschlandweit seienbereit, durchschnittlich 4,04 Euro für Fassbierprodukte auszugeben. Die CGA-Verbraucher-Umfrage findet im Halbjahres-Turnus statt. Befragt wurden 7.000 Gastronomiekunden in Deutschland.