IMAGO / Panthermedia / PerseoMedusa

Dass man auch Buchstaben feiern kann, sieht man heute in Hollywood: Der berühmte Schriftzug steht seit 100 Jahren auf den Hills. Allerdings sind es nicht mehr die Originale: in den 1970ern waren diese ziemlich verfallen und so wurden neue installiert. Seitdem werden sie gehegt und gepflegt. Zuletzt wurden 1500 Liter Lackfarbe für die Aufhübschung zum Jubiläum verbraucht. In Wichtiges&Mehr geht es jetzt weiter mit Meldungen von Ipsos, NIQ, Yagora, Esomar und Sosafe.

