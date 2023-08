Die fünf Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika werden bald zu elft sein. Am 1. Januar 2024 erweitern Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate das Bündnis. Wir sind jetzt schon auf die Namenserweiterung gespannt – Bricsaeeisu, Brics+6? Kreativität ist gefragt. Zum Ende der Arbeitswoche kommen hier noch Nachrichten von Meta, der Technischen Hochschule Mittelhessen, GfK und Ipsos.

#Zwei Gesichter

Wie stark beeinflussen diesozialer Plattformen dieder Menschen? Eine Gruppe von über 20 Forscherinnen und Forscher sind dieser Frage nachgegangen. Meta, der Konzern, der mit Facebook und Instagram zwei der wichtigsten Social Media betreibt, hat die Forschung unterstützt. Es wäre auch nicht anders möglich gewesen, denn es wurde bei rund 23.000 teilnehmenden Facebook- und Instagram-Nutzerinnen und -Nutzern die. Sie sahen drei Monate lang einenNachrichten-Feed. Das war während der US-Wahl 2020. Erstes Ergebnis: Die Probanden verbrachten weniger Zeit auf den Plattformen. Dann änderte sich die Menge an nicht vertrauenswürdigen Inhalten. Sie nahm auf beiden Plattformen zu. Unhöfliche Inhalte oder Schimpfwörter nahmen auf Facebook ab. Das: Ein nennenswerter Einfluss auf die „Polarisierung“ oder das politische Wissen der Menschen konnte nicht festgestellt werden. So weit, so gut für Meta. Einen kritischen und differenzierten Blick auf diese Studie wirft der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt in der jüngsten Folge des Podcast „Pandemia“ (ab Minute 25:00). Zum Beispiel der: Ein chronologischer Feed sei ebenfalls ein Algorithmus, er unterstützt die Viel-Poster. Ein anderer Einwand ist der Zeitraum, der hier willkürlich gewählt wurde. Zudem sind diese Menschen ja in einer Gesellschaft mit vielen anderen Einflüssen durch Medien eingebettet. Es war halt einmit bestimmten Rahmenbedingungen - mehr nicht.

#Longread: Bloßes Lippenbekenntnis oder echtes Commitment?

Das fragte sich ein Forscherteam von der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Gießen und betrachtet das Informationsverhalten, die Wahrnehmung von Wirtschaft und Politik und fand konkrete Ansatzpunkte, um dem so genanntenentgegenzuwirken. Jetzt weiterlesen.

#KI beim Knipsen

Auch vor dermacht Künstliche Intelligenz nicht halt. In der Umfrage des Photoindustrie-Verbandes (PIV) und GfK lehnen aktuell 19,5 Prozent der Befragten aus privaten Haushalten den Einsatz von KI in der Fotografie als auch zur Bildgenerierung ab, da sie dieund Kreativität der Fotografiesehen. 26,8 Prozent sind ebenfalls skeptisch, sehen aber mögliche Vorteile in bestimmten Anwendungsbereichen. Für 23,9 Prozent kommt es auf Kontext an, für 13 Prozent ist es interessant undvom Einsatz von KI-Lösungen und sehen darin die Zukunft der Fotografie. Befragt wurde per GfK eBUS® zwischen dem 27.07. und 31.07.2023.

#Noch 31 Tage bis zur p&a Insights23

Eine Lektion aus dem Marketing-Lehrbuch präsentieren uns Christiane Quaas und Prof. Dirk Frank. Sie fragen:, die wir erreichen können, wirklich? Nutzen wir die Wachstumschancen ausreichend? Welche Rolle spielen Segmentierungen und die Consumer Journey?ist Global Market Insights Lead beim Körperpflegehersteller Weleda und dort zuständig für den OTC-Bereich.ist Prof. an der Hochschule Pforzheim und Head of Bonsai Strategy. Zuvor hat er über 20 Jahre ISM Global Dynamics gleitet.

#Meist gelesen

#Das Letzte

kann nicht weiterlernen: Zuerst stoppte die New York Times die Möglichkeit für Open AI, Seiten zu scannen – jetzt ziehen weitere Medien wie Reuters, CNN, Chicago Tribune oder die Canberra Times nach. Recherchiert hat das der Guardian. Gelesen bei Horizont vor 9.