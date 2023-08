Die 80. Filmfestspiele in Venedig starten heute - die aktuellen Blockbuster sind hier nicht zu finden.

In den Kino-Charts steht „Barbie“ immer noch ganz oben, gefolgt von „Oppenheimer“ und dem „Rehragout-Rendezvous“. Und so darf Barbie auch bei unseren für Sie zusammengestellten Nachrichten nicht fehlen. Dabei sind heute: Zukunftsinstitut, Mindline, Retail Economics, EarsandEyes, Ipsos

#Vorurteile

In einer amerikanischen Zeitschrift wurde kürzlich einen Artikel veröffentlicht und einegefragt, wiein unterschiedlichen Ländern der Welt aussehen würde. Später wurde der Artikel übrigens wieder gelöscht. Die Info darüber stammt von der London Interdisciplinary School. Die Vorschläge der KI enthielten, heißt es dort. Die deutsche Barbie hatte etwa ein Dress an, welches sehr stark an eine Nazi-Uniform erinnert, die afrikanische hatte ein buntes Fantasiedress an und einen Lockenkopf usw. Dazu passt eine andere Meldung (beide gefunden auf LinkedIn): Ipsos ist Mitglied der „ Unsterotype Alliance “, die unter dem Motto: „Say nothing, change nothing“ auf negative Sterotype aufmerksam machen will. Eine Umfrage wurde in Brasilien, Südafrika, den Türkei, den USA und UK durchgeführt und diente als Grundlage der Kampagne: 73 Prozent der Befragten äußerten, dass siesind, aber nur 30 Prozent hinterfragen sie. Die Initiative „Unsterotype Alliance“ hat einen Leitfaden erarbeitet, mit dem man mit drei einfachen Schritten solchen Sterotypen begegnen kann: „Stop, See, Suggest!“

#Übrigens:

#Übrigens:

Das Thema wird uns auch auf der begegnen. Ein Initiative von Forscherinnen und Forschern fragen sich, was solche Bias für die Insights-Gewinnung bedeuten.

#Longread: „Eine Führungskraft muss sich auch als Mensch zeigen“

Für unsere Ausgabe planung&analyse zum Thema Nachwuchs sprachen wir mit. Sie war 25 Jahre lang Geschäftsführerin und Gesellschafterin beim Marktforschungsinstitut EarsandEyes und hat sich dann alsselbstständig gemacht. Warum? Nachwuchs und gute Mitarbeitende finden und halten hat selbstverständlich sehr viel mit der Führungskultur in einem Unternehmen zu tun. Die Themen daher:

#Omnichannel

Das Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) hat gemeinsam mit dem britischen Forschungsinstitut Retail Economics Einzelhändler in ihrer Performance untersucht. Im Vereinigten Königreich, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich konnte eine deutlichefestgestellt werden. In diesen europäischen Schlüsselmärkten sind die Online-Umsätze im Jahr 2022 um insgesamt 18,2 Milliarden Euro (-5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr) zurückgegangen, während im stationären Einzelhandel für den gleichen Zeitraum ein Anstieg um 198 Milliarden Euro realisiert wurde. Diejenigen, die auf einegesetzt haben, verzeichneten ein Wachstum von 12,1 Prozent. Übrigens: Während Onlinehändler ganz selbstverständlich die Kontaktdaten erheben, ist das für den stationären Handel nicht so eindeutig. Dr. Datenschutz fragt heute in seinem Newsletter „Dürfen stationäre Einzelhändler Kundendaten erheben?“ - raten Sie mal?

#Last Call

Morgen geht es im Deeper Insights Day mitundvon mindline um den

#Alles nur ein Spiel?

Dashat sich mit der Zukunft des Entertainments beschäftigt. Dies sei ein „ein wichtiger Hebel für die Lösung der großen sozialen und planetaren Herausforderungen unserer Zeit“, heißt es. Die Studie „Valuetainment – Die transformative Kraft der Unterhaltung“ sieht vier Potenziale : 1.. Das sind digitale Technologien wie KI, AR, VR, die angetrieben von neuen Devices und Interfaces immer näher an den menschlichen Körper heranrücken und „sinnlicher“ wahrgenommen werden. 2.. Damit ist die spielerische Auseinandersetzung mit den eigenen physischen und psychischen Herausforderungen gemeint, wie etwa Zerstreuung und Entspannung aber auch Selbstregulierung und persönliche Weiterentwicklung. 3.. Der Ursprung des Entertainments ist das Spiel mit anderen Menschen. Über soziale Medien und digitale Formate bekomme diese Facette eine ganz neue Dynamik. 4.. Hier fragen sich die Forscher, ob ein Wertewandel hin zu einer nachhaltig-resilienten Welt durch Entertainment-Formate voranzutreiben ist. Können „Unterhaltungsformate womöglich sogar der Schlüssel zur Lösung der großen gesellschaftlichen und planetaren Herausforderungen unserer Zeit sein?“

#Das Letzte

Verbraucherschützer melden einen Rekord bei Beschwerden über Das berichtet die Lebensmittel Zeitung. Die Verbraucherzentrale Hamburg habe gemeinsam mit der Stiftung Warentest frappierende Fälle von „“ zusammengetragen, heißt es. Hersteller würden den Inhalt reduzieren und den Preis konstant halten, um auf diese Weise die Verteuerung bei den Rohstoffen aufzufangen. Die Verbraucherschützer beobachteten Preiserhöhungen zwischen 20 und 60 Prozent. Dieses Vorgehen sei zwar nicht verboten, aber die intransparente Kommunikation zu kritisieren.