Sein Ausflug zum Skifahren samt Beinbruch macht Manuel Neuer weiter zu schaffen. Mit der neuen Bundesliga-Saison sollte der FC Bayern München Stammkeeper wieder zwischen den Pfosten stehen. Jetzt berichten verschiedene Medien von Problemen beim Schießen und Passen. Der 37-Jährige ist zumindest abseits des Sports recht rührig: So ist er u.a. seit Mitte letzten Jahres Wirt im Forsthaus Valepp in den Schlierseer Bergen. Jetzt berichtet die Lebensmittel Zeitung, dass er ein Food-Unternehmen gegründet hat. Health Yeah soll sich auf die Herstellung gesunder Snacks verschrieben haben. Mit im Boot ist die Edeka-Kauffrau Schlotmann und ehemalige Yfood-Führungskräfte. Mit Branchennews von Zoom, dem Umweltbundesamt, ifo Institut, Eye Square und Malwarebytes geht es hier weiter.

#Aufreger

Der Videokonferenz-Dienstverwendet, die Inhalte zusammenzufassen und Antworten vorbereiten. Für Aufsehen sorgten Formulierungen in den Nutzungsbedingungen, die dies erlauben. Sie wurden laut Zoom wohl bereits im März geändert. Diewurden jetzt erst von der Öffentlichkeit erkannt. Die Zeit berichtete hierzulande . Auf LinkedIn erregte sich die Branche unter einem Beitrag vonl: „Da sind #Vertraulichkeit und #Anonymität leider Fehlanzeige“, schrieb er. Ein Kommentar lautete „“. DSGVO scheint bei Zoom ein Fremdwort. Jetzt hat die Produktchefin Smita Hashim in einem Blogeintrag formuliert: „Wir nutzen Audio-, Video- oder Chat-Inhalte zum Training unserer KI-Modelle nicht ohne Kundenzustimmung.“ Mit demist es so wie mit der: Ein Unternehmen muss dies als Mindset verinnerlicht haben, es muss diese Einstellung atmen, sonst wird das nichts. Von einem US-Unternehmen kann man das in Sachen Datenschutz und sensible Daten wohl nicht erwarten.

#Nachgefragt

#Die Mitte bröckelt

Diein Deutschland ist in den letzten zehn Jahren leicht. Gehörten 2007 noch 65 Prozent der Bevölkerung der Mittelschicht an, waren es im Jahr 2019 nur noch 63 Prozent. Grund dafür ist, dass sowohl durch sozialen Aufstieg als auch Abstieg die Ränder der Mitte schrumpften. Das zeigt eine Studie des ifo Instituts im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung . Über 80 Prozent der Deutschen ordnen sich selbst der Mittelschicht zu. Tatsächlich gehörten im Jahr 2019 etwa 26,1 Millionen Haushalte in Deutschland statistisch der Mittelschicht an. Das entspricht mit 63 Prozent weniger als zwei Drittel aller Haushalte.Paare mit zwei Kindern gehören demnach statistisch der Mittelschicht an, wenn sie über ein Einkommen zwischen 36.698 und 97.860 Euro verfügen.

#Köpfe

wird die US Shopper Insights Division des Berliner Unternehmens Eye Square leiten. Sie war zuvor bei Mondelez und Mars tätig. Love berichtet an Jeff Bander, den Präsidenten der US-Niederlassung.

#Das Letzte

124wurden hierzulande (Juli 22 bis Juni 23) von dem Sicherheitsunternehmen Malwarebytes im Report „2023 State of Ransomware“ gezählt, schreibt Heise.de. Damit liegtund das höchstplatzierte nicht englischsprachige Land. Dienstleister sind weltweit ein beliebtes Angriffsziel. Beobachtet wurden vor allem Angriffe auf die Branchen Logistik, Bau und Technologie. Bekannt ist auch, wer die Angriffe startet: 23 aktive Ransomware-Gruppen wurden identifiziert. Die meisten Angriffe gehen auf das Konto von LockBit.