IMAGO / Shotshop

In KiTas hat sich der Anteil der Männer am pädagogischen KiTa-Personal in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt, meldet das Statistische Bundesamt (Destatis). Das klingt doch erfreulich - schaut man auf die Zahlen, dann ist man eher wieder auf dem Boden der Tatsachen: 4,1 Prozent waren es 2012 und 2022 7,9 Prozent. Einen Blick in die MaFo-Arbeitswelt werfen wir heute im Interview mit Recruiterin Birgit Bruns. Des Weiteren haben wir Meldungen von Kantar Public, Psyma, Hugo Boss und BrandZ für Sie zusammengestellt.

