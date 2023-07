Morgen soll die Twitter-Alternative von Meta kommen: Threads. Ob es dieser Kanal in die TopTen der beliebtesten Kanäle im Social-Media-Atlas von Faktenkontor schaffen wird? Aktuell sind hier die TOP3: WhatsApp (77 Prozent), YouTube (77 Prozent) und Facebook (65 Prozent). In Wichtiges&Mehr geht es um den genehmigten Deal von NIQ/GfK, Veränderungen bei NIM, Bericht vom Rat der Deutschen Markt- und Sozialforschung sowie Quali-Forschung bei EarsandEyes - und wir gratulieren dem Statistischen Bundesamt.

#Nürnberg

, der neue Präsident des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen e. V. (NIM), Aktionär des fusionierten Unternehmens, sagt zum Deal: „Durch die Zusammenführung der GfK SE und NielsenIQ steht nicht nur das neue Unternehmen vor spannenden und vielversprechenden Zukunftsaussichten. Auch für den Verein beginnt eine neue Ära: Dem NIM werden durch die Transaktion Barmittel zufließen, die ihm langfristige Liquidität und Planungssicherheit geben, um seinem Satzungsauftrag auf höherem und auch internationalerem Niveau gerecht zu werden.“ Bölting war auf der gestrigen NIM-Mitgliederversammlung zumgewählt worden. Scheske stand aufgrund der vom NIM gesetzten Altershöchstgrenze nicht mehr zur Wahl und ist seit gestern Ehrenpräsident. Ralf Klein-Bölting ist seit 2006 im Verwaltungsrat des Vereins, seit 2009 Vize-Präsident und seit 2016 im Aufsichtsrat der GfK SE. 2013 gründete er Nextbrand, eine auf die digitale Transformation von Marken spezialisierte Markenberatung. Aktuell ist er u.a. Vorsitzender des Aufsichtsrats der GfK SE und Vorsitzender des Beirats der MERA Tiernahrung GmbH. Zumneu gewählt wurde Dr. Martin Golücke, wiedergewählt wurde Dr. Andreas Neus. Außerdem wurde Stadträtin und Wirtschaftsreferentin der Stadt Nürnberg Dr. Andrea Heilmaier für fünf Jahre als Mitglied in dengewählt.

#Gratulation

Dasfeiert heute sein Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen mit einer Festveranstaltung unter dem Motto „“. Denn: Amtliche, nach wissenschaftlichen Methoden erhobene Statistiken sprechen eine klare Sprache. Sie sind eine zentrale Grundlage für einen wissensbasierten demokratischen Diskurs und faktenbasierte politische Entscheidungen. Weiterlesen.

#Beschwerden

Den Rat der Deutschen Markt- und Sozialforschung haben im letzten Jahr sechs Beschwerden und drei Wiederaufnahmeverfahren beschäftigt.waren u.a. Nicht-Auszahlung von Incentives, gesperrte Konten, Umgang mit Panelisten, Nicht-Vergütung von Interviews, Scheintests oder die Qualität von Umfrageergebnissen. In drei Fällen wurde das Ergebnis eines Beschwerdeverfahrens von einer der Parteien nicht akzeptiert, was zu Wiederaufnahmeverfahren führte. Insgesamt konntenwerden. Zwei Beschwerden wurden als unbegründet zurückgewiesen, zwei eingestellt und in zwei Verfahren eine Missbilligung sowie ein Hinweis ausgesprochen: In einem Fall erfolgte die Rücknahme der Beschwerde. Ein Fall ist über das Jahresende hinaus noch in der Bearbeitung, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Auch wenn esBeschwerden als im Vorjahr waren, so zeigt sich, dass die Verfahrenundwerden.

#Köpfe

verantwortet alsseit Mitte Juni den Bereich Qualitative Forschung bei. Die Diplom-Soziologin war sowohl in Festanstellung bei kleineren und weltweit agierenden Instituten als auch als Freelancerin für nationale und internationale Kunden tätig. Neben FMCG, insbesondere Food und Körperpflege, gehören Pharma/OTC und Genussmittel zu ihren Forschungsschwerpunkten.

#Das Letzte

Dass einin die Schlagzeilen gerät, ist doch eher überraschend. Doch in Vietnam schaut man ganz genau hin und hat die sogenannte Neun-Striche-Linie im Film entdeckt, wie der Spiegel berichtet . Diese weist auf Landkarten aus, auf welche Gebiete China im Südchinesischen Meer seit Jahrzehnten Ansprüche erhebt. Allerdings ist China nicht allein, denn auch andere Länder – wie Vietnam, die Philippinen oder Malaysia – beanspruchen diese Gebiete. Grund genug für den vietnamesischen Nationalen Filmbewertungsrat denzu