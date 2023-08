Auch zum Wochenstart geht es nochmal ums Wetter bzw. um die Auswirkungen von Hitze und Wassermangel: In Kanada ist kürzlich verboten worden, den eigenen Rasen zu sprengen. Eine Kleinstadt dort hat nun einen Wettbewerb für den hässlichsten Rasen ausgerufen. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel Einkaufsgutscheine. Wir hoffen, Sie finden ein kühles Plätzen zum Lesen unseres Newsletters – heute mit Meldungen von mindline, YouGov, Ipsos und der Bertelsmann-Stiftung. Außerdem blicken wir auf KI und die p&a Insights23.

#Daten, die sie eigentlich nichts angehen

Derder Bundesrepublik Deutschland,, fordert im Interview mit dem Deutschlandfunk , dass die Nutzung von Daten aus dem Internet für Trainingszwecke einer Generativen KI wie Chat GPT geregelt werden muss. Kelber, der seine Karriere in einem Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz begonnen hat, sagt, diewerden, bevor man sie zur Entwicklung von KI nutze. Auf die Frage nach den lästigen Consent-Bannern auf Webseiten sagt er: „Es gibt einen Schuh, den wir uns nicht anziehen. Die Cookie-Banner klicken Sie nicht wegen dem Datenschutz. Wenn der Datenschutz eingehalten würde, bekämen Sie gar keine Cookie-Banner zu sehen.bekommen Sie zu sehen, wenn die andere Seite Daten sammeln will, die sie eigentlich nichts angehen.“

#Longread: Produkte testen

Trotz zahlreicher Online-Studien und Möglichkeiten remote zu forschen: Der Moment derist sehr „analog“. Wie man diesenrichtig aufsetzt, wissenundvon. Beim Deeper Insights Day am 31. August 2023 geben sie Tipps und verraten Tricks zum richtigen Set-Up, zur Durchführung und Analyse von Produkttests. Heute erlauben sie einen Sneak Peak in ihr Know-how.

#Marken, die ich weiterempfehlen kann

Wer seinen Freunden und Bekannten einenfür ein Produkt oder eine Dienstleistung gibt, muss schon recht– vielleicht sogar begeistert – von dersein. Diese Vermutung steckt hinter dem Kundenempfehlungs-Ranking, das YouGov gemeinsam mit dem Handelsblatt veröffentlicht. Grundlage ist der Recommend-Score, den das Institut auf Grundlage des BrandIndex ermittelt. Es werdengestellt: „Welche dieser Marken würden Sie einem Freund oder Kollegen empfehlen?“ sowie „Und von welchen dieser Marken würden Sie einem Freund oder Kollegen abraten?“ Die negativen und positiven Nennungen werden miteinander verrechnet. Der Händler für Berufsbekleidung und Industriebedarfist in diesem Jahr das am häufigsten weiterempfohlene Label. Überraschung auch in der Betrachtung der Rankings nach Branchen; Für den Lebensmitteleinzelhandel lautet die Reihenfolge: Picnic, Alnatura, Globus, Denn's Biomarkt, Lidl.

#Noch 35 Tage bis zur p&a Insights23

Auch in diesem Jahr wird er wieder von uns vergeben: der. Unsere Zeitschrift planung&analyse vergibt diese Auszeichnung seit 2016 für junge Unternehmen mit innovativen Lösungen, die in der Marktforschung und Insights-Branche aktiv und erfolgreich sind. Bisherige p&a Newcomer waren(2016),(2017),(2018),(2019),(2021) und(2022). Eine hochrangig besetzte Jury entscheidet über die Bewerbung. Seien Sie gespannt, wer in diesem Jahr den Award hochhalten darf. Jetzt anmelden und mit dabei sein, wenn der planung&analyse Newcomer in der Marktforschung bekannt gegeben wird.

#Das Letzte

64 Prozent der befragtenglauben laut einer Untersuchung von Ipsos im Auftrag der Bertelsmann Stiftung , dienehme ihre Meinung nicht ernst. Aber: Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der befragten Jugendlichen blickt heute positiver in die persönliche Zukunft als vor einem Jahr. Die Ergebnisse der Studie 2023 lassen sich mit der Vorjahresstudie vergleichen und zeigen sowohl positive als auch negative Veränderungen im Antwortverhalten der Befragten. Dabei fallen insbesondere Unterschiede zwischen verschiedenen Bildungsschichten auf.