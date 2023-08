Am Samstag wurde in Washington DC an die Rede von Martin Luther King erinnert.

Heute vor 60 Jahren hielt Martin Luther King seine berühmte Rede „I have a dream“ - vielleicht Gelegenheit, sich diese Worte nochmaloder anzuhören. Zu finden etwa auf YouTube. Wir starten in die neue Woche mit Nachrichten von Capterra, GIM, Mindline, IRIS und Ikea.

#An der Leine

Dertritt jetzt in Kraft. Das europäische Gesetz soll Hass und Hetze verfolgen undin die großen Plattformen und Suchmaschinen bringen. Zum Beispiel dürfen personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen nicht mehr zu Werbezwecken gesammelt werden. Das gilt auch für, die auf der Religion oder politischen Überzeugungen basieren. Viele Änderungen seien wohl erst auf lange Sicht spürbar, schreibt die FAZ. Zunächst sind nur die großen Online-Plattformen betroffen. Meta habe ein Team von 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengestellt, heißt es. Ab Februar 2024 sollen die Regeln auch für kleinere Unternehmen gelten. Die Aufsicht über die Einhaltung des EU-Gesetzes wird voraussichtlich bei derund dem Datenschutzbeauftragten liegen. Diesolle ebenfalls die Möglichkeit erhalten, mit Daten der Plattformen zu arbeiten. Ein „ausführender Rechtsakt wird wohl 2024 fertig sein“, schreibt Netzpolitik.org.

#Longread: Ein offline-rekrutiertes Online-Panel

hat bereits vor über 20 Jahren für LINK – die damals einen Standort in Deutschland hatten – ein offline-rekrutiertes Online-Panel aufgebaut, sie ist im Vorstand der DGOF und Senior Research Director bei der GIM in Wiesbaden. Sie erklärt planung&analyse, wie der Aufbau von GIMpulse erfolgte und was die Vorteile eines solchen Panel sind: „Wir haben eine Perle für Online-Umfragen aufgebaut.“

#Köpfe

verabschiedet sich nach 21 Jahren aus der Marktforschung der Telekom Deutschland, um „noch einmal neues Terrain zu erkunden“, schreibt er seinen Kontakten. Und weiter: „Ich hatte das große Glück, in den 418 Studien, die ich in dieser Zeit durchgeführt habe, sehr viele unterschiedliche, fast ausnahmslos nette und interessante Menschen kennengelernt zu haben.“ Eine neue Aufgabe bekommt Ottawa bei T-Systems, einer Tochter der Telekom, die Großkunden betreut. Als Senior Sourcing Advisor Relations Manager wird er dort mit seiner langjährigen Erfahrung Analysten und Sourcing Advisors betreuen.

#Last Call

Morgen, am 29. August von 11:00 bis 12:00 Uhr, findet wieder einstatt. Es geht um eine Testumgebung für Social Media Testing. Jörg Kunath, Managing Director von Mindline, und Stephanie Kroll, Associate Director, zeigen, wie

#Uns geht’s gut

Wegen der angespannten Weltwirtschaftslage herrscht in vielen Ländern eine sehr gedrückte Stimmung – außer in der Schweiz. Dies ergab die internationale Befragung „“ in 27 Ländern im Auftrag von IRIS, einem globalen Netzwerk unabhängiger Forschungsinstitute. Die Befragung in der Schweiz (N=500/ April 2023) führte das in Bern und Zürich ansässige Marktforschungsinstitut Intervista im eigenen Online-Access-Panel durch. 66 Prozent der Befragten in der Schweiz sind der Ansicht, dass sich ihr Land insgesamt in die richtige Richtung entwickelt. Imist die Stimmung auffallend. Zum Beispiel sind in Deutschland nur 35 Prozent, in Österreich gerade einmal 31 Prozent dieser Ansicht.

#Noch 28 Tage bis zur p&a Insights23

Wie beidie Insightsabteilung die Richtung für die Geschäftsentwicklung vorgibt, das weißSie ist Customer Insights Leader für Ikea Deutschland. Das gilt auch in unsicheren Zeiten, von denen wir momentan viel zu erzählen wissen. Zuerst die Key Insights, dann die Situationsanalyse und dann die Business Planung. Und der

#Das Letzte

Generativer KI am Arbeitsplatz – was macht das mit den Mitarbeitenden? Die Software-Vergleichsplattform Capterra hat im Juni 2023 eine Online-Umfrage unter 517 Angestellten aus Deutschland durchgeführt. Die Studie zeigt, dass es eher diesind, die dieergreifen und neue Technologien einführen. Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass ihr Unternehmen durch den Einsatz von generativer KI Geld sparen könne. Zu den Bereichen, wo generative KI am effektivsten ist, zählten die Befragten: Daten analysieren und zusammenfassen (36 Prozent), Daten recherchieren (32 Prozent), Kreativität (31 Prozent), Probleme lösen (27 Prozent). 36 Prozent der Befragten sehen den Einsatz der Technologie aber auch mit Sorge, etwa vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder ethische Probleme.