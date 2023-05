Heute mal nicht ChatGPT, sondern Boomy. Hier kann man mittels KI eigene Songs erhalten. Vielleicht eine Idee fürs nächste Geburtstagsständchen. Jetzt treten allerdings vermehrt Fake-Streams auf Musik-Plattformen auf. Die Financial Times meldet, dass Spotify Lieder des Start-ups entfernt habe, die erstaunlich hohe Aufrufzahlen hatten. Das Problem dabei ist, dass die Zugriffszahlen über die Höhe der Tantiemen entscheiden. Fake-Aufrufe bewirken damit, dass echte Musiker weniger Einnahmen erhalten. Ohne einen Song im Ohr lesen Sie heute über NTT DATA, BVM-Regionalrat, EHI, EuGH.

#Irgendwas mit Daten

Zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland könnenaus den von ihnen erhobenen Daten ziehen. Dies ist das Ergebnis einer Online-Umfrage unter 250 IT-Entscheidern in Deutschland von NTT DATA , einem Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen. 66 Prozent geben demnach an, dass in ihren Unternehmen die verfügbarengenutzt werden. 32 Prozent führen dies in erster Linie darauf zurück, dass die Verantwortlichen über nicht genugverfügen, um das Potenzial der Daten auszuschöpfen. Als weitere Hindernisse nannten die Befragten begrenzte Budgets sowie die Tatsache, dass das Thema Datennutzung keine Priorität in ihrem Unternehmen habe.spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle: 60 Prozent der IT-Entscheider und -Entscheiderinnen halten das Thema Datensicherheit für „sehr wichtig“. Dennoch verfügen 20 Prozent der Firmen nicht über spezifische Regeln für den Umgang mit digitalen Informationen. Hier sind die Daten potenziell gefährdet.

#Köpfe

ist neuer Sprecher des BVM-Regionalrats. Der Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher BVM unterhält in 12 deutschen Wirtschaftsstandorten Regionalgruppen, die den Kontakt zur Basis des Vereins halten sollen. Die Leiterinnen und Leiter dieser Gruppen treffen sich zum Regionalrat. Deren Sprecher oder Sprecherin wiederum die Interessen der Regionalgruppen vertritt und als kooptiertes Mitglied an den Sitzungen des Bundesvorstands teilnimmt. Die bisherige Sprecherin, Beate Waibel-Flanz, tritt aus zeitlichen Gründen zurück, wird aber das Amt der stellvertretenden Sprecherin bis zur nächsten regulären Wahl der Regionalleitungen im Jahr 2024 übernehmen. Waibel-Flanz, Market Research Managerin bei Rewe Group, ist seit 2004 Regionalleiterin von Niedersachsen und hatte die Position als Sprecherin des Regionalrats seit 2015 inne. Wenzel ist Senior Research Manager bei Storck Deutschland und seit 2019 Regionalleiter von Berlin-Brandenburg und war seit 2021 stellvertretender Sprecher des Regionalrats.

#Longread

Ältere Beschäftigte gewinnen auf demzunehmend an Attraktivität. Sie tragen auch zur Diversität eines Unternehmens bei. Aber werden deshalbauch eingestellt? Eine kleine Umfrage unter Unternehmen zeigt: Es tut sich eine Menge, aber noch nicht genug. Horizont-Kollegin Anja Sturm fragte nach. Lesen Sie auf planung&analyse, was EnBW, Mercedes, Nestlé, Vodafone und andere Unternehmen antworteten.

#Cash oder Cash-Back

215-mal gehen die Deutschen im Jahr in einem stationären Geschäft einkaufen. Dabei hat die Pandemie nicht nur das Hygiene- sondern auch dasdeutlich verändert: Die Girocard belegt den ersten Platz im Ranking der Zahlungsarten im Einzelhandel – und der Bargeldanteil sinkt weiter. Dies zeigt die EHI-Studie „Zahlungssysteme im Einzelhandel 2023 “. Was ebenfalls zugelegt hat, ist die Bargeldauszahlung im Handel im Anschluss an einen Einkauf mit Girokarte. Fast 90 Prozent der Lebensmittel- und Drogeriemärkte des EHI-Panels bietenan. 12,3 Prozent des „vereinnahmten“ Bargelds an den auszahlenden Kassen des Einzelhandels gehen wieder retour an die Kundinnen und Kunden. Ein Service, für den der Handel mittlerweile 13,7 Mio. Euro Gebühren an die Deutsche Kreditwirtschaft überweisen muss, heißt es in einer Mitteilung des EHI.

#Das Letzte

Wer gegen den Datenschutz verstößt, sieht sich unter Umständen demnächst auch einemausgesetzt. Der Europäische Gerichtshof EuGH hat dazu ein Urteil gefällt, wie Netzpolitik.org berichtet . Anlass für das Urteil war die Österreichische Post, die Adressen und demografische Daten gesammelt und daraus eine „Affinität“ zu politischen Parteien abgeleitet hatte. Diese Daten bot die Österreichische Post ihrer Werbekundschaft – unter anderem österreichischen Parteien – zum Kauf an.