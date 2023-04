Die Großstadt-Menschen unter Ihnen kennen das Problem: E-Scooter kreuz und quer über die Stadt verteilt. In Paris gab es jetzt einen Volksentscheid – nur sieben Prozent der Wahlberechtigten haben teilgenommen. Doch diese Minderheit ist ausreichend, dass die Roller ab 1. September aus der Stadt der Liebe verschwinden werden. Hier geht es weiter mit Blauw, Nebu, ADM, Score Media Group, GfK und Destatis.

#Cyberangriff

In denmacht einbeim Marktforscherbeziehungsweise dessen Software-LieferantSchlagzeilen. Am heutigen Dienstag wird laut De Telegraaf in einem Eilverfahren vor einem niederländischen Gericht gegen Nebu verhandelt. Das Institut Blauw will wissen, welche Daten bei dem Cyberangriff genau verloren gegangen sind. Nebu bietet Software rund um Umfragen, sei es CATI oder Online., dass der Skandal auch über die Grenzen der Niederlande schwappt. Vor allem die CATI-Software – der Ursprung des Unternehmens – wird auch hierzulande von Dienstleistern genutzt. Weiter lesen.

#Datenpanne

Auch derArbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V. (ADM) reagiert auf die Vorkommnisse in den Niederlanden., Vorstandsvorsitzender des ADM: „Bisher liegen unsvor, dass auch deutsche Unternehmen betroffen sind. Der Vorfall ist sehr besorgniserregend, da er erneut die Bedeutung von IT-Sicherheit und ständiger Überprüfung der Systeme aufzeigt. Dies gilt nicht nur für unsere Branche, sondern für alle Branchen. Angesichts der immer raffinierteren Methoden, die Cyberkriminelle nutzen, um IT-Anbieter zu hacken, müssensein.“

#Paid Content

84 Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen mindestens ein. Des Weiteren zeigt die Studie Paid Content der Score Media Group , dass zahlungspflichtige Video-Streaming-Angebote wie Netflix oder Amazon Prime Video mit einem Anteil von 76 Prozent in den Haushalten am stärksten verbreitet sind, gefolgt von Audiodiensten (55 Prozent), Zeitschriften (25 Prozent) und Zeitungen (24 Prozent). Die Studie hat sich dienäher angeschaut. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Nutzern von Papier, E-Paper und Online-Angebot? Print-Lesende können als „gesellige“ bezeichnet werden, die gerne Zeit mit ihren Lieben verbringen (63 Prozent) und Gäste einladen (59 Prozent), preisbewusst sind (55%), sich Komfort und Bequemlichkeit dennoch gerne etwas kosten lassen (64 Prozent). Die E-Paper-Nutzenden sind „“ und probieren gerne neue Produkte aus (69%), sind unternehmungslustig und reisen gerne (68%). Und die dritte Gruppe, die sich für kostenpflichtige Online-Angebote von regionalen Tageszeitungen entscheidet, kann unter „“ zusammengefasst werden: 25 Prozent leben in Großstädten, 56 Prozent sind sehr gesundheitsbewusst, treiben regelmäßig Sport, pflegen einen nachhaltigen Lebensstil. Zudem sind 72 Prozent bereit, sich zum Schutz des Klimas einzuschränken und 55 Prozent kaufen gezielt Natur- und Bioprodukte. Befragt wurden 4.001 Personen im Online-Access-Panel zwischen 16 und 69 Jahren; Befragungszeitraum 11.08. – 25.08.2022, als Dienstleister kamen Trend Research und Annalect zum Einsatz.

#Kaufkraft

Mit insgesamt 49.592 Euro haben die Schweizer 2023 eine deutlich höhereals die Einwohner der benachbarten Länder Österreich (26.671 Euro pro Kopf ) und Deutschland (26.271 Euro). Des Weiterendie GfK für das laufende Jahr folgende Kaufkraft: für die Schweiz mit etwa 8,7 Millionen Einwohnern 433,4 Milliarden Euro (ohne Liechtenstein), für Österreich mit knapp 9 Millionen Einwohnern rund 239,5 Milliarden Euro und für Deutschland mit mehr als 83,2 Millionen Einwohnern 2.186,7 Milliarden Euro. Tim Weber aus dem Bereich GfK-Geomarketing kommentiert: „In allen drei Ländern der DACH-Region gibt es 2023 im Vergleich zu den revidierten Vorjahreswerten Kaufkraftzugewinne, die in Österreich mit 5,3 Prozent aber deutlich höher ausfallen als in Deutschland und der Schweiz. […] Dieseswird aber bei den Bürgern in allen drei Ländern, sondern den steigenden Verbraucherpreisen zum Opfer fallen.“

#Das Letzte

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat auf Basis des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) dieermittelt. Im Februar waren die Preise für Eier in der EU mit +31,1 Prozent fast doppelt so stark gestiegen wie in Deutschland (+16,6 Prozent).