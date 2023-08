Trinkgelder sind hierzulande nach wie vor freiwillig - ein Bonus für guten Service. In den USA ist das Trinkgeld keine Option, sondern schon eher eine Forderung und ein fester Bestandteil der Rechnung. Die App des Lebensmittel-Lieferdienstes Doordash hat etwa ein Erinnerungs-Popup, damit man das Trinkgeld nicht vergisst. Und wenn es zu niedrig ausfällt, schlägt die App einen höheren Betrag vor. Weiter geht es hier heute mit Ipsos, NGO Changing Markets Foundation, Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) und GfK. Außerdem: Wie steht es um Daten für die Forschung?

#Datenaustausch willkommen

Die Bundesregierung hat den Wert von Daten im 21. Jahrhundert erkannt und sich vorgenommen einsowie einauf den Weg zu bringen. Die Frist für die Abgabe von Vorschlägen durch Interessengruppen ist bereits verstrichen, aber der Stifterverband hat im Rahmen des Hochschul-Barometers 2023 die Einstellung von Universitäten und Fachhochschulen abgefragt. Neun von zehn Hochschulen befürworten demnach den freiwilligen Datenaustausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Regulatorische Eingriffe, die Unternehmen zwingen, Daten bereit zu stellen, werden von einer klaren Mehrheit der Hochschulen abgelehnt. Zwei von drei der befragten Hochschulen geben an, dass Forschungsprojekte an ihren Hochschulen bereits mit Unternehmensdaten arbeiten. Spitzenreiter sind dieund(HAW). Das ebenfalls geplante Dateninstitut ist ebenfalls noch in der Findungsphase. Im Juli hat ein „Marktdialog“ zwischen dem im Innenministerium angesiedelten Institut und relevanten Playern aus der Gesellschaft stattgefunden. Hier wurde auch tatsächlich zugehört und diskutiert. Hier zum Nachhören.

#Longread: CEO im Interview

hat Anfang dieses Jahres die Geschäftsführung von Ipsos Deutschland übernommen. Mit planung&analyse sprach er über die Aufgaben hierzulande , vor allem im Vertrieb und über das Wettbewerbsumfeld mit dem neuen Player NIQ/GfK und zeigt sich begeistert von der Substanz an Research Know-how im Unternehmen. Außerdem verrät er, was die größteist.

#Übrigens

wird auch auf dermit dabei sein. Am 27.9.23 freuen wir uns auf eine spannende Diskussionsrunde mit dem Ipsos-CEO gemeinsam mitManaging Director Deutschland bei NielsenIQ, und, Senior Director Analytics & Insights D/A/CH, Procter & Gamble, sowie, zuvor Head of Consumer Insights bei Tchibo. Jetzt zur p&a Insights23 anmelden!

#Beauty ist auch männlich

Der Anteil der, die Pflegeprodukte für Gesicht und Körper verwenden und zunehmend auch selbst kaufen, hat zugenommen. 79 Prozent nutzen, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber 2013 entspricht. Das zeigt der „Branchenbericht Beauty“ der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK), der ein Auszug aus den Markt-Media-Studien best for planning (b4p), b4p trends und best for tracking (b4t) ist. Es gibt natürlich auch Daten zum Beauty-Verhalten vonund es wird konstatiert: Nachhaltiger und bewusster Konsum stehen im Mittelpunkt. Außerdem:sind als Werbeträger unverzichtbar. Wer hätte das gedacht.

#Charts laufen immer

DieGmbH (Teil von GfK – An NIQ Company) wird künftig monatlich dieveröffentlichen. Grundlage sind die wöchentlichen Nutzungsdaten von digital gekauften (Electronic-Sell-Through EST) oder geliehenen (Transactional-Video-on-Demand TVoD) Filmen. Diese werden von den Major-Hollywood-Studios und Studiocanal zur Verfügung gestellt. In insgesamt 23 Ländern wertet die GfK diese Daten aus.ist das erste Land mit einer Charts-Liste. Ganz oben standen „Fast & Furious 10“ und „Der Super Mario Bros. Film“.

#Das Letzte

Waren Sie schon einmal in Afrika? Dort gibt es am Straßenrand zahlreiche „Shops“ mit Kleidern für alle Anlässe. Doch es sind alles Einzelstücke. Nur in einer Größe und nur einmal erhältlich - und schon ein bisschen getragen. Sie stammen meist aus Europa. In jüngster Zeit haben viele sogenanntegeworben. Wer ein Kleidungsstück zurück in die Filiale bringt, bekommt manchmal einen Gutschein für ein neues Stück. Die Textiliten versprechen dasder Waren. Die NGO "Changing Markets Foundation" hat 21 Kleidungsstücke mit AirTag-Tracker ausgestattet und sie in Modegeschäfte zum Zweck der Wiederverwendung zurückgebracht. Der Verbleib der Klamotten wurde während der kommenden elf Monate verfolgt: Sieben erwartete ein Downcycling als Füllmaterial oder Putzlappen. Fünf wurden innerhalb Europas weiterverkauft. Fünf Mode-Accessoires blieben im Lagerhaus. Vier Stück landeten in Afrika auf Märkten. Davon berichtet die Schweizer Zeitschrift Konsider.