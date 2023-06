Auch ein Baum hat eine eigene PLZ: Die Bräutigamseiche im Dodauer Forst in Eutin ist unter 23701 erreichbar.

Morgen vor 30 Jahren wurden die Postleitzahlen fünfstellig! Damals wurden 40 Millionen Postleitzahlenbücher gedruckt und verteilt, erinnert die Deutsche Post. Aktuell gibt es 27.048 verschiedene Postleitzahlen u.a. für Orte, für Postfächer, für Großkunden, aber auch für fünf einzelne Gebäude: der Messeturm, der Opernturm, der Omniturm und der Taunusturm in Frankfurt a.M. sowie das Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Die Woche beschließen wir mit Meldungen von Xandr, Startup Verband, Accenture, GfK, Postbank.

#Daten und Sammler

Im Podcast Off/on von Netzpolitik.org berichtet Ingo Dachwitz von einer. Ein zufällig gefundenes Dokument mit 650.000 Einträgen des Datenmarktplatzes Xandr (gehört zu Microsoft) bietet Einblicke in die Vorgehensweise beim Programmatic Advertising. In welche Kategorien werden Nutzerinnen und Nutzer einsortiert und wie funktioniert das Targeting? Ausgewertet wurde das Dokument gemeinsam mit dem US-Medium The Markup. Der Autor findet diedieser Datensammlung „erschreckend“ und schreibt „Sie (die Marketing-Leute) wollen Menschen erreichen, die einen Toyota fahren oder gerade finanzielle Probleme haben? Kein Problem.“ Im Podcast schildert Dachwitz die Recherche und alle entstandenen Artikel sind dort verlinkt.

#Startups

Unserebefindet sich in einem massiven Transformationsprozess. Technologische Entwicklungen, demografische Umbrüche und nicht zuletzt die Corona-Pandemie sind nur einige Schlagwörter. In der Studie „“ gehen der Startup-Verband und das Beratungsunternehmen Accenture diesen Veränderungen auf den Grund und richten den Blick auf das deutsche Innovationsökosystem. Lesen.

#Einzelhandelsumsätze

Der Bereich Geomarketing der GfK hat den Einzelhandel in den 27 EU-Staaten 2022 analysiert: Dasliegt ingesamt bei 6,5 Prozent, die höchsten Zugewinne finden sich in den osteuropäischen Staaten (plus neun Prozent). Mit 23 Prozent liegt dieauf dem ersten Platz. Allerdings ist der Anteil des Einzelhandels an privaten Konsumausgaben rückläufig: Trotz zurückgekehrter Einkaufslust und wieder mehr Touristen wurde der Einzelhandelskonsum vor allem durch die hoheund die hohengedämpft (minus 4,6 Prozent). Nicht überraschend ist dabei, dass Konsumenten in Regionen mit niedriger Kaufkraft einen größeren Anteil ihres Budgets für FMCG-Ausgaben aufwenden müssen. In Rumänien und Ungarn kam es beispielsweise zu Preiserhöhungen von 22,8 Prozent bzw. 37,8 Prozent für FMCG.

Diebleiben in Deutschland: 2022 musste in neun von zehn Landkreisen und kreisfreien Städten für eine durchschnittliche Eigentumswohnung erneut mehr ausgeben als im Vorjahr. In 60 Prozent der Regionen ist der Kaufpreis auch im Vergleich zu den Jahresnettokaltmieten für eine gleichgroße Wohnung gestiegen, ergibt eine Analyse des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut HWWI für den Wohnatlas der Postbank