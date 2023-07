Seit gestern läuft er, der Amazon Prime Day: 2022 konnten geschätzte Umsätze in Höhe von 12,1 Milliarden US-Dollar generiert werden. Damit zählt der Prime Day neben Weihnachtsshopping und der Cyber Week zu den wichtigsten Verkaufstagen von Amazon. Digitalcommerce360.com hat allerdings festgestellt, dass es sich nicht immer um Schnäppchenpreise handelt. Im Gegensatz zum Preis für das GfK-Verbraucherpanel, wie es heißt. Hier kommen heute Meldungen von Bitkom, NIQ/GfK, Qualtrics und Innofact.

#Rechtssicherheit

Die EU-Kommission veröffentlicht das. Damit soll derzwischen der EU und den USA wieder rechtssicher werden. Im Jahr 2020 war das Privacy Shield vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt worden. Danach war eine Einzelfallprüfung notwendig. Dies berichtet Bitkom. Allerdings muss die nun gefundene Neuregelung erneut von den Gerichten überprüft werden.

#Longread

NIQ und GfK versprechen vollen Durchblick. Nachdem das europäische Kartellamt grünes Licht gegeben hat, habenundden erfolgreichen Abschluss ihres strategischen Zusammenschlusses bekanntgegeben. Es entsteht einmit einem Umsatz von über vier Milliarden US-Dollar. Jim Peck, CEO von NIQ, soll das neue Unternehmen leiten.

#Frisches Geld

Die Experience-Management-Plattformhat sich nach der Übernahme durch die Private-Equity-Firma Silver Lake und dem Canada Pension Plan Investment Board weiteres frisches Geld gesichert. Diesindmit einem 500 Millionen US-Dollar-Investment undsowie, die jeweils 250 Millionen US-Dollar investieren. Qualtrics war 2018 kurz vor einem geplanten Börsengang von SAP für einen Rekordbetrag von 8 Milliarden US-Dollar übernommen worden und anschließend 2021 an die Börse gebracht. Jetzt wurde Qualtrics für insgesamt 12,5 Milliarden US-Dollar verkauft. Im März dieses Jahres war der Deal angekündigt. Zig Serafin ist Vorstandsvorsitzender von Qualtrics.

#Bekanntheitsgrad

Laut einer Bitkom-Umfrage (1.002 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren) istz 92 Prozent der Befragten tatsächlich ein Begriff: 36 Prozent haben schon mal was von KI gehört, 56 Prozent sind überzeugt, den Begriff erklären zu können. Dasist im Vergleich zum Vorjahr bekannter geworden: 39 Prozent noch nie davon gehört, im Vorjahr machte diese Gruppe 75 Prozent aus.sagt 38 Prozent nichts, im letzten Jahr waren dies 53 Prozent. Bekannt und für viele erklärbar sind dagegen:(81 Prozent),(73 Prozent),(72 Prozent) und(69 Prozent).

#Das Letzte

Das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) hat in Kooperation mit der GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung im Auftrag von Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) berechnet, dass nur 45 Prozent der recycelten Flaschen wieder zu Flaschen werden. Innofact hat dafür 1.029 Personen zwischen 18 und 79 Jahren befragt: 33 Prozent nehmen an, es werdenproduziert; 25 Prozent meinen, dass PET-Material zufür Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel verarbeitet wird. 20 Prozent gehen, davon aus, dass die Flaschenwerden und ins Ausland gehen. Tatsächlich werden 55 Prozent des PET-Materials aus den Flaschen für Verpackungen von Putzmitteln, Kosmetik oder für Textilien genutzt. Für den Einsatz in der Lebensmittelbranche ist es laut der gesetzlichen Vorgaben nicht brauchbar. Würde es einengeben, kämezum Einsatz. Das entspräche jährlich rund 214 Kilotonnen neuem Kunststoff, wie die Studie von ifeu und GVM ermitteln konnte.