Die gute alte D-Mark: Einige rechnen heute immer noch den Euro in die alte Währung um. Vor 75 Jahren wurde sie in den westlichen Besatzungszonen eingeführt. Und wer mal wieder in Frankfurt ist, dem empfehlen wir den Besuch des Geldmuseums der Deutschen Bundesbank. Da kann man viel rund ums Geld erfahren. Heute geht es weiter mit Nachrichten von GIM, Human8, Skopos und Google.

#Autoren gesucht

Heft 2 von planung&analyse ist gerade erschienen und schon denken wir an Heft 3/2023. Unser Thema:– der Evergreen. Wer hat zu diesem Thema interessantebetrieben oder neueentwickelt und möchte für unsere Zeitschrift einendazu schreiben? Bitte bei uns melden!

#Deeper Insights Day

t ist der Arm der GIM, der in die Zukunft schaut. Nach 2016 und 2018 wurde jetzt zum dritten Mal mit der Studieexploriert, wie sich die Welt unter dem Einfluss der heutigen Megatrends verändert. Beim Deeper Insights Day von planung&analyse stellen Hannes Fernow und Michael Mletzko die wichtigsten Ergebnisse vor. Hier ein kleiner Sneak Peak im Longread.

#Köpfe

verlässt GIM Swiss und übergibt zum 1. Oktober die Geschäftsführung an Carola Eichmann. Shaw will sich anderen Herausforderungen widmen, heißt es in einer Mitteilung der GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung. Susan Shaw ist seit 2013 für die GIM tätig, seit 2014 als Co-Geschäftsführerin und kurz darauf als Geschäftsführerin. Sie hatte auch Anteile an der Schweizer GIM-Tochter, die zum Oktober von der Mutter in Heidelberg wieder zurückgekauft wurden.war bisherige stellvertretende Geschäftsführerin und ist seit dem Jahr 2019 bei der GIM Suisse beschäftigt. Zuvor war sie beim LINK Institut in Zürich und der GfK Switzerland tätig und blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Marktforschung.

#Partner ernannt

Das Unternehmen– vormals InSites Consulting – unterscheidet zwischen Partnern, die Geschäftsanteile haben, und solchen, die operativ tätig sind. Für letzteren Verantwortungsbereich wurden jetzt nach einem „intensiven Partnerauswahlprogramm, das durch eine externe Bewertung der Führungskräfte begleitet wurde“, elf neue Partner benannt. CEO Kristof De Wulf erklärt: „… wirdiejenigen, die einen bedeutenden Einfluss auf unsere Mitarbeiter, Kunden und unser Unternehmen haben, indem wir ihnen erlauben, sichzu entwickeln.“ Gleichzeitig gab die Agentur dasbekannt, darunter Henk Pretorius (SA, ehemaliger CEO Columinate), Quentin Ashby (UK, ehemaliger CEO Join the Dots) und Erica van Lieven (AU, ehemalige CEO Direction First). „Die ausscheidenden Partner bleiben Gesellschafter und damit feste Unterstützer des Unternehmens“, heißt es. Sie werden jedoch keine aktive Rolle mehr in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens spielen. Die Ideen hinter Human8 erklärte Kristof De Wulf p&a in einem früheren Interview.

#Last Call

, 22. Juni von 11:00 bis 12:00 Uhr, findet der Deeper Insights Day mit Skopos statt. Das Thema:. Eva Linhuber und Christopher Harms zeigen drei Ansätze für ein besseres Verständnis der Zielgruppen. Jetzt noch schnell kostenfrei anmelden.

#Das Letzte

fährt nach 13 Jahren jetzt wieder durch die Straßen und erneuert die Aufnahmen des 3D-Dienst. Die alten Aufnahmen, um die es 2008 einige Aufregung gab und in deren Folge zahlreiche Häuser nur verpixelt dargestellt wurden, werden vom Netz genommen. Dies erfuhr die Plattform Golem. Eine Zeitreise, wie in anderen Ländern soll demnach in Deutschland nicht möglich werden. Auch das neue Street View wird wohl den Spitznamen "Blurmany", der in sozialen Medien vergeben wurde, behalten. Haus- oder Wohnungsbesitzer können dieses Mal mit einem Onlineformular die. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte, Thomas Fuchs, mit dem das Magazin Golem sprach , sieht in dem Vorhaben daher keine Bedenken.