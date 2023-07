GfK Entertainment meldet, dass sich bisher kein Sommerhit 2023 aufdringt. Ins Rennen gehen könnten aber „Komet“ (Udo Lindenberg und Apache 207), „Friesenjung“ (Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes, zwei), „Mädchen auf dem Pferd“ (Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian, fünf) oder „sommer“ (Casper feat. CRO, zehn). Lassen wir uns überraschen. Hier starten wir jetzt mit Meldungen von Dialego, Reader's Digest, Bahlsen, Interrogare und dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in die neue Woche.

#Die tägliche Dosis KI

Wir alle wissen es:Aber woher stammen die Daten, die die Tools zur Mustererkennung nutzen? Der Spiegel schreibt über die Bedingungen der Clickworker , die Texte analysieren, Bilder verschlagworten, und Tonaufnahmen hören und einschätzen. Hat viel mit dem Codieren von Fragebögen gemein. Im Artikel verstreut sind auch drei kleine Testbeispiele, bei denen man diese Arbeit mal ausprobieren kann. Die Uhr tickt dabei.

#Longread

Diese Woche führen wir unsere Serie zumfort. Für Heft 2 von planung&analyse hatten wir in den Marktforschungsinstituten gefragt, wie sie ihren Nachwuchs finden und auch halten., Marketingleiterin von Interrogare , setzt dabei neben wertschätzender Kommunikation, die ehrliches Lob aber auch konstruktive Kritik sein kann, vor allem auf die vielen kleinen Benefits und Aufmerksamkeiten, die letztlich das große Ganze ausmachen. Für den Nachwuchs wählt man in Bielefeld den typischen „Interrogare-Weg“.

#Einfach mal die Kunden fragen

hat seit dem mutigen Marken-Relaunch im Jahr 2021 mit Rückgängen im Absatz zu kämpfen. Jetzt soll einher. CEO Alexander Kühnen sagte im Gespräch mit der Lebensmittel Zeitung (Abo): „Der letzte Relaunch war ein mutiges Statement, aber nicht hinreichend konsumentenorientiert.“ Jetzt schickt der Süßwarenhersteller etliche Mitarbeiter an die Gebäckregale in Supermärkte in Deutschland, um. Zudem arbeite Bahlsen intensiv mit Marktforschungsunternehmen zusammen.

#Nenne mal eine Marke!

Das Monatsmagazin Reader's Digest untersucht in Zusammenarbeit mit Dialego jährlich mit einer Online-Umfrage welchen Marken die Deutschen besonderes vertrauen. 4.000 Frauen und Männer über 18 Jahre nahmen an der Befragung teil. Die Besonderheit der Studie, die. Es werden also keine Markenvorgaben gemacht. Was auffällt: Besonders in den Kategorien Lebensmittel und Getränke halten sich diean der Spitze: Abtei, Allianz, Aspirin, Bosch, C&A, Edeka, Frosch, Gerolsteiner, Hohes C, Nestlé, Nike, Nivea, Persil, Rügenwalder Mühle, Samsung, Sparkasse, Teekanne, Volkswagen, Weight Watchers, Wick. Das nennt man dann wohl mentale Verfügbarkeit.

#Das Letzte

Vergangene Woche war. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) weist darauf hin, dass die Zahl der Länder mit niedrigen Geburtenraten weltweit stark zugenommen hat. Damit Kinder die Zahl der Elterngeneration zahlenmäßig ersetzt, bedarf es einer Geburtenziffer von 2,1 Kindern pro Frau - dieser Wert wird als Bestandserhaltungsniveau bezeichnet. Im weltweiten Durchschnitt bekommen Frauen im Laufe ihres Lebens 2,3 Kinder. Die Mehrheit der Menschen lebt heute in einem Land dessen Geburtenziffer bereits unter das Bestandserhaltungsniveau gesunken ist. In Deutschland ist dies bereits seit 1970 der Fall. Dass die Bevölkerungszahl seitdem nicht geschrumpft ist, liegt an der Zuwanderung. Zur Alterung in Deutschland hat Statista ein animiertes Chart erstellt. Alle Altersstufen von 0 bis 90+ in Zehnerschritten.