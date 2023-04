Hier residiert die königliche Familie: Palast Huis ten Bosch in Den Haag

Dass die britischen Royals des Öfteren einen schweren Stand haben, ist ja kein Geheimnis. Jetzt fängt auch unsere niederländische Nachbarschaft an, stärker an König und Königin zu zweifeln, wie eine Umfrage von Ipsos zu Tage bringt. Diese hat allerdings auch gezeigt, dass das Vertrauen in Medien und Politik noch geringer ist als in die Monarchie. Und so hoffen wir, dass Sie uns weiterhin gewogen bleiben. In die neue Woche starten wir mit Nachrichten von Alibaba, Bitkom, IFH Köln, FFIND, Forsa, Xing und Savanta.

#Der tägliche Schnipsel ChatGPT

In der Diskussionsrunde bei Maybrit Illner im ZDF wurde die Elon Musks Motivation für diebereits hinterfragt. Jetzt kommt heraus, dass Musk – der Open AI mitgegründet, sich dann aber wieder zurückgezogen hat – eine ChatGPT-Konkurrenz schaffen will. Zudem hat Alibaba ein großes Sprachmodell angekündigt, das auf Texteingaben in Englisch und Chinesisch reagieren kann. Unternehmensanwender können auf dieses Modell in der Cloud zugreifen und es an ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen. Hierzulande ist laut Bitkom derzeit nur jedes sechste Unternehmen (17 Prozent) mit dem geplantenbeschäftigt. Wie der Einsatz solcher sogenannten LLM in der Marktforschung aussehen kann, hat Frank Buckler für planung&analyse zusammengefasst.

#Überzeugungsarbeit

Spätestens nach der Entscheidung von Rewe, sich vom Handzettel als Werbemedium zu verabschieden, haben es Befürworter dieses Mediums schwer. Daher startete das Institut für Handelsforschung IFH Köln den Prospektmonitor 2023. Das Ziel: Eine regelmäßige und systematische. Mediennutzung und -wirkung werden untersucht. In der ersten Welle (Onlinebefragung / n=1.260 / Januar 2023) wurde festgestellt, dass rund zwei Drittel (61 Prozent) der Konsumentinnen und Konsumenten glauben, dass dieübermäßige Mengen anverbraucht. Dann wurden die Befragten darüber informiert, dass 93 Prozent des in der Papierindustrie verwendeten Wassers gesäubert zurückgeführt werde und schon waren nur noch 29 Prozent der Meinung von zu hohem Ressourcenverbrauch. Besonders in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen weichen viele nach der Aufklärung von derzurück.

#Auf der Suche nach innovativen Lösungen

FFIND verstärkt mitals neuem Niederlassungsleiter für Deutschland die Teamstruktur am Standort Frankfurt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche bringt Albrecht ein tiefes Fachwissen mit und wird sich auf das wachsende FFIND-Business konzentrieren, das sich durch eine starke Spezialisierung auf quantitative Forschung auszeichnet. Was noch geplant ist, lesen Sie hier.

#Gekommen, um wieder zu gehen

Hochqualifiziert, dynamisch, aber sehr wechselfreudig, so bezeichnen HR-Experten die. Dies unterstreichen zwei Studien von Forsa für das Netzwerk Xing . 48 Prozent der jüngsten beruflich aktiven Altersgruppe (nach 1995 Geborene) bezeichnen sich als offen für einen Jobwechsel. 14 Prozent sind sogar aktiv auf Stellensuche – und damit mehr als doppelt so viele wie der Durchschnitt der anderen Generationen. Die: zu niedrig empfundenes Gehalt (49 Prozent der Wechselbereiten) und ein als zu hoch empfundenes Stresslevel (42 Prozent). 27 Prozent der wechselwilligen Befragten sind mit der Führung unzufrieden. Bei der Frage, was ein potenzieller neuer Arbeitgeber bieten sollte, steht deshalb für alle Befragte der Generation Z eine flexible Arbeitszeiteinteilung (74 Prozent) ganz oben auf der Wunschliste.scheint auch der Zusammenhalt im Team (68 Prozent) und die Suche nach sinnvoller Arbeit. Rund ein Drittel (31 Prozent) wünscht sich die Möglichkeit eines Sabbaticals, rund ein Viertel begrüßt die Option einer Workation (23 Prozent).

#Das Letzte

Wollten Sie auch schon immer malbefragen? Das britische Unternehmen Savanta schickt seinen quartalsweise gecharterten Millionärs-Omnibus jetzt auch nach Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Schweiz und nach Deutschland. Bislang waren nur die Millionäre der USA, China und in UK im Visier. Die europäische Stichprobe speist sich aus einer Datenbank mit mehr als 350.000 validierten Personen, man kann wählen zwischen Teilnehmern, die mehr als eine Million US-Dollar oder eine Million Britische Pfund investierbare Assets haben.