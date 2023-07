Der Chatbot Bard von Google ist nun in ganz Europa verfügbar. Er kann selbstverständlich auch deutsch und Heise online hat gleich mal einen Vergleich mit Chat GPT gemacht. Das Online-Portal ließ die beiden Chatbots miteinander plaudern. Beiden liegt das Wissen der Welt zu Füßen, aber was reden sie? Belanglosen oberflächlichen Smalltalk. Also das Wetter. Mit Nachrichten von Esomar, Skopos, Swiss Automotive, Standford University wünschen wir ein schönes Wochenende!

#Noch ein Award!

Esomar, der Weltverband für Marktforschende, hat zum dritten Mal dieausgerufen: Praktisch das Who is Who der „weltweitenundin den Branchen Marktforschung, Data-Driven-Marketing und Insights“. Vorschläge können frei eingereicht werden, eine 34-köpfige Jury prüft die Nominierungen und entscheidet darüber. Aus Deutschland ist ADM-Vorstand Roland Abold mit in der Jury. Bei den Insights250 überwiegen allerdings die englischsprachigen Länder: so sind es z.B. aus UK 37 Personen und den USA 93 Personen. Doch auch fünf sind aus Deutschland:(lange Zeit bei Kantar tätig und jetzt Vice President Data Telemedia),(Senior Director SKIM),(Founder & CEO Sasserath+),(Founder & CEO Agentur Q),(CEO Psyma).

#Longread

Was sich abenteuerlich anhört, wird bereits in der Realität getestet. Wir hatten gestern schon die Studie von Ipsos gemeinsam mit den FAMS. Das Institut Skopos aus Köln hat eine qualitative Community zu diesem Thema gestartet, um die Einstellung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu dieser neuen Art von Fleischkonsum auszuloten?

#Köpfe

wird Chief Exclusive Brands Officer (CEBO) bei der Swiss Automotive Group AG in München. Leimann war zuletzt CEO und Mitglied des Verwaltungsrates bei Talk Online Panel. Von 2015 bis 2020 war er Country Manager beim Norstat Panel.

#Das Letzte

. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung aus Stanford. Forscherinnen und Forscher haben analysiert, inwieweit große Sprachmodelle, sogenannte LLM, in 48 Kategorien wie Transparenz der Datenquellen, Umgang mit urheberrechtlich geschützten Daten, Risikominimierung sowie Rechen- und Energieaufwand, die rechtlichen Vorgaben erfüllen. Darüber berichtet die Fachzeitschrift the decoder. Open-Source-Modelle wie Bloom von Big Science und GPT-NeoX von Eleuther AI schneiden dabei am besten ab. Die Forscherinnen und Forscher sehen den EU-AI-Act als wegweisend für die weitere Nutzung von KI und sehen darin eine Möglichkeit für die untersuchten kommerziellen Anbieter ihren Score zu verbessern.