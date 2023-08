Auch wir kommen an Barbie nicht vorbei: Seit dem Kinostart wurden 19 Prozent mehr Barbie-Lizenzartikel verkauft als in den beiden Wochen zuvor. GfK Entertainment meldet insbesondere ein Plus bei Spielzeug, Essens- und Küchenprodukten und im Bereich Bekleidung stieg der Absatz sogar um mehr als das Siebenfache. Fünf Filmsongs sind in der Single-Hitliste vertreten und in den DVD-Katalog-Charts platzieren sich insgesamt vier „Barbie“-Titel. Und die Regisseurin Greta Gerwig kann sich freuen: Sie ist die erste Frau, die mit einem Film die Milliarden-Marke knackt. Ohne Pink geht es bei Wichtiges&Mehr weiter mit Nachrichten von UScal, der European netID Foundation, Kantar und der Mafia.

#Longread: E-Mobilität

Fahrzeuge mit Batteriebetrieb stehen, im Vergleich zu Verbrennern, noch am Beginn ihrer Entwicklung und werden stetig verbessert. Dennoch sind ihre Nutzer immer weniger bereit, Einschränkungen zu tolerieren und erwarten ein ausgereiftes Fahrzeug. Eine Studie des Stuttgarter Beratungs- und Marktforschungsunternehmen UScal ermittelt die Kundensicht der Marken und zeigt konkreten Verbesserungsbedarf. Hier direkt lesen.

#Keine Daten-Verweigerer

Einen unkomplizierten Umgang mit Datenschutz. Das wünschen sich Anbieter wie Anwender. „Daten sind die Währung der Online-Wirtschaft und somit Voraussetzung für den Fortbestand unseres freien Internets,” so Jörn Strehlau, CEO der European netID Foundation, die eine Studie bei Innofact in Auftrag gegeben hat, um herauszufinden, wie genervt die Menschen von der Datenschutzabfrage auf Webseiten sind und wie groß die Bereitschaft zur Datenweitergabe ist. Knapp 43 Prozent der Befragten fühlen sich laut der Umfrage von komplizierten und unübersichtlichen Datenschutzeinstellungen genervt. Bei den 50- bis 69-Jährigen sind es sogar 47,3 Prozent. Doch die meisten sind keine grundsätzlichen Daten-Verweigerer. Trotz der genannten Kritikpunkte beim Aufrufen einer Website, besteht bei zwei von drei Befragten eine grundsätzliche Bereitschaft zur Datenweitergabe: Am höchsten ist sie, wenn es die Benutzerfreundlichkeit verbessert (36,1 Prozent) – also zum Beispiel einen schnelleren und einfacheren Login-Prozess ermöglicht. Für weit mehr als die Hälfte aller Befragten (57,1 Prozent) wiegt die ungefragte Weitergabe von Daten an Google, Facebook und Co. am schwersten.

#Schlaf

Immer mehr sagen, dass sie schlecht geschlafen haben: In der dritten Befragungswelle des Oberberg Schlaf- und Stressmonitors sind das 19,8 Prozent der Befragten. In der ersten Welle waren das noch 15,9 Prozent. Dabei klagen 21,8 Prozent über Einschlafstörungen – bedingt durch Anspannung, Grübeln oder Angsterleben. Bei acht von 100 Befragten verhindern Albträume den ruhigen Schlaf in der Nacht. Und bei 11,7 Prozent wird der Schlaf häufig von Schmerz unterbrochen. Der Schlaf- und Stressmonitor wurde von der Oberberg Stiftung in Auftrag gegeben und in Kooperation mit dem Schlafexperten Dr. Michael Feld, Professoren der Medical School Hamburg (MSH) und der Höfer Media GmbH umgesetzt. Kantar befragte online 3.097 Personen in Deutschland zwischen 18 und 89 Jahren.

#Das Letzte

Auch ein Mafia-Boss hat einen Anspruch auf Datenschutz. Dies musste die Online-Zeitung PalermoToday mit einer Strafe von 15.000 Euro lernen. Sie hatte ausführlich – inklusive der Veröffentlichung des Laborberichtes über den Gesundheitszustand einer Person beichtet, die der Mafia zugezählt wird. Darin sah die Aufsichtsbehörde Garante per la protezione dei dati personali eine Datenschutzverletzung. Gefunden bei Dr. Datenschutz.