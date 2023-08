Ein Briefkasten kann eine wahre Fundgrube sein.

Schlüsselfund-Services müssen ab 2025 umdenken: Die Deutsche Post will dann nämlich das Angebot, einen unverpackten aber addressierten Schlüssel zu transportieren, einstellen. Die speziell verkauften Adressanhänger sind mit einem Code versehen, den der Funddienstleister auslesen kann und so den Inhaber ermittelt. Seit 1993 gibt es dieses Angebot z.B. von Keymail. Damals schrieb der Spiegel, dass jährlich fast eine Million Bundesbürger ihre Schlüssel verlieren. Wie es wohl 30 Jahre später aussieht? Unsere Fundsachen für Sie heute sind: Unstatistik des Monats, FAMS-Ausbildung, Intervista, Heute und Morgen, GfK.

#Lieber gar nicht arbeiten

zur durchschnittlichen jährlichen Arbeitszeit in den Industrieländern sind der Anlass. Deutschland liegt dabei im Jahr 2022 weit abgeschlagen auf dem letzten Platz und mehrere Medien sowie Organisationen wie das Institut der Wirtschaft (IW) ziehen daraus Schlüsse wie: „Keiner arbeitet so wenig wie die Deutschen.“ (vdi Nachrichten).erklärt dazu: „Alle diese Lesarten übersehen eine wichtige Limitation: … Bei der Berechnung des Durchschnitts zählt ein Erwerbstätiger in Vollzeit genauso viel wie einer, der nur 15 Wochenstunden arbeitet.“ Sie erklärt es an einem Beispiel: Wenn in einer Partnerschaft eine Person 38,5 Wochenstunden arbeitet, die andere gar nicht, dann wird in 45 Arbeitswochen 1.732,5 Stunden gearbeitet. Das ist fast genau der OECD-Schnitt. Nun erhöht der bereits Erwerbstätige die Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden und die andere Person nimmt eine Teilzeitbeschäftigung mit 20 Wochenstunden auf. Dann wird zwar mehr gearbeitet, aber im Schnitt nur noch 30 Stunden geschafft. Das sind dann die 1350 Stunden, die die Deutschen statistisch arbeiten. Weniger als in zahlreichen anderen Ländern der Welt.1. Will Deutschland den Anschluss an den OECD-Durchschnitt schaffen, muss einfach nur jeder Teilzeitbeschäftigte ab morgen zu Hause bleiben. 2.Diese Zahlen sind nicht für Ländervergleiche geeignet, worauf die OECD auch deutlich hinweist. 3. Die Produzenten von Statistiken sollten vielleicht darüber nachdenken, welche Schlüsse aus ihren Zahlen gezogen werden könnten undund in Tabellen zu gießen.

#Longread: Das forschende Klassenzimmer

Nach über 15 Jahren Existenz des maßgeschneiderten Ausbildungsberufs für die Marktforschung, trifft man immer noch auf Branchenvertreter, die fragen:Um diese Frage zu beantworten, istfür Fachangestellte der Markt- und Sozialforschung gereist, um eine von vier FAMS-Schmieden zu besuchen. Hier bekommt man ein lebendiges Bild vom Nachwuchs in den Startlöchern.

#Übrigens

FAMS sind bei Instituten wie Unternehmensabteilungen einsetzbar und wie man an diesen qualifizierten Nachwuchs herankommt und was die Auszubildenden leisten können, besprechen wir auf dergemeinsam mitvon der Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation in Hamburg,vom Joseph-DuMont-Berufskolleg in Köln und, Geschäftsführerin des ADM. Jetzt anmelden.

#Köpfe

verstärkt als Leiter Sozialforschung das Team von Intervista . Roller promovierte an der Universität Basel in Angewandter Ökonometrie. Im Mittelpunkt seiner Forschung standen Themen wie Steuerwettbewerb über Tourismus und rechtswissenschaftliche Fragestellungen bis zur Bildungsforschung. Als Dozent und Co-Leiter Tourismusforschung der Universität Bern forschte er unter anderem im Auftrag von Behörden, Verbänden und Tourismusorganisationen.

#Lohnt sich

Einkann nicht nur Nachfragende begeistern, sondern auch Mitarbeitende. Dies besagt eine Studie des Instituts Heute und Morgen aus Köln . Drei von vier der befragten Arbeitnehmer in Deutschland (74 Prozent) begrüßen es ausdrücklich, wenn sich der eigene Arbeitgeber nachhaltig engagiert (Frauen sogar zu 80 Prozent). Lediglich 13 Prozent ist dies weitgehend egal. Zudem weisen die Arbeitnehmer, die meinen, ihr eigenes Unternehmen verhalte sich bereits nachhaltig, eine deutlich höhere Bindung an ihren Arbeitgeber auf (Indexwert: 74) als jene, die angeben, dies sei bisher nicht der Fall (Indexwert: 49). Befragt wurden rund 1.000 Arbeitnehmer (Mitarbeitende und Führungskräfte) aus Unternehmen ab einer Mindestgröße von fünf Beschäftigten.sieht „die positiven Wirkungen bei den Beschäftigten sogar noch größer als in der externen Öffentlichkeit“. Es gebe aber noch viel. Die Potenziale nachhaltiger Unternehmensführung sind der Studie zufolge hierzulande bei weitem noch nicht ausgeschöpft.

#Das Letzte

Schluss mit dem Der Vion Consumer Monitor zeigt : „Fleisch steigt wieder in seiner Wahrnehmung als unentbehrliches Lebensmittel“. Grundlage ist das Consumer-Haushalts-Panel der GfK mit etwa 4.000 Haushalten sowie tatsächliche Einkaufsdaten. Demnach ist gegenüber dem Herbst 2022 die Zustimmung zu dem Satz „“ um vier Prozentpunkte auf 61 Prozent gestiegen. 46 Prozent der Unter-34-Jährigen stimmen der Aussage „Fleisch ist gesund“ zu. In der letzten regulären Erfassung waren es noch 38 Prozent. Im Gesamtdurchschnitt unterstützen 53 Prozent diese Aussage (2022: 51 Prozent). Die Quintessenz des auftraggebenden Fleischproduzenten Vion: „Der Ruf des tierischen Lebensmittels verlässt schleichend die Talfahrt.“