Mitglieder des Weltverbandes der Marktforschung können vom 1. bis 12. März eine neue Führung wählen. Um den Vorsitz bewerben sich dieses Mal zwei Frauen: Kristin Luck ist seit 2014 im Council und derzeit Vizepräsidentin. Sie gründete das Netzwerk Woman in Research und ist in verschiedenen Organisationen tätig, vor allem aber hat sie einen Überblick über die Mergers & Akquisition in der Insights-Branche weltweit. Luck möchte das vom derzeitigen Präsidenten Joaquim Bretcha gestartete Programm „Building Bridges“ fortführen und will junge Forscher sowie Data Analysten in den Verband locken.



Edward Appleton von Happy Thinking People

Pete Cape von Dynata

Tom de Ruyck von InsitesConsulting

Orkan Dolay von Respondi

Die andere Kandidatin für den Vorsitz von Esomar ist Anne-Sophie Damelincourt, Gründerin der französischen Agentur Blue Lemon Insight & Strategy. Sie ist ebenfalls schon jetzt und seit sechs Jahren im Council aktiv. Ihr Ziel ist es, die Gemeinschaft der Marktforscher „stronger, better, wider and brighter“ zu gestalten und die Grenzen zu AI, CX, Behavioural Science und anderen Forschungsrichtungen aufzuweichen.Unter den Kandidaten für einen Sitz im Vorstand sind einige hierzulande bekannte Gesichter zu finden:

Hier sind alle Kandidaten aufgeführt.

Esomar-Member Christoph Welter, Dirk Frank und Michelle Gansle sind mit dabei

Aus den USA kandidiert Michelle Gansle, die bei Mars für Innovation & Growth Insights zuständig. Gansle wird an einer Diskussionsrunde auf dem Data Analytics & Insights Salon DAIS teilnehmen. Das Thema: Loss of power or gain in importance? Es geht um die Position und den Bedeutungswandel von Insights Departments in Unternehmen. Geleitet wird die Diskussion am 24.3.2021 um 14:20 Uhr von Christoph Welter und Dirk Frank, den aktuellen Esomar-Repräsentanten aus Deutschland.