Der Vortrag

Die Moderatorin

ist Senior Vice President HR Analytics, Controlling & Systems bei der ProSiebenSat.1 Media SE und führt als Business Coach die Beratungsfirma EnCon. Vorherige berufliche Stationen waren der Research-Bereich des

Vermarkters SevenOneMedia und die GfK Fernsehforschung.

Kontakt per Mail >>

ist Senior Vice President HR Analytics, Controlling & Systems bei der ProSiebenSat.1 Media SE und führt als Business Coach die Beratungsfirma EnCon. Vorherige berufliche Stationen waren der Research-Bereich desVermarkters SevenOneMedia und die GfK Fernsehforschung.

Zentrale Fragen

© Fröhner

© Fröhner

Botschaft, Struktur und Narrativ

Das Storytelling

© Fröhner

Der Workshop "Storytelling für Marktforscher - von Unternehmensberatern lernen" machte deutlich, wie wichtig kommunikative Fähigkeiten für jeden Markforscher sind. Denn die Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse entscheidet letztendlich über den Erfolg eines Projektes. Die Datenkommunikation eines Marktforschers gleicht beinahe seiner Visitenkarte – denn sie ist das, was beim Empfänger ankommt.Stefanie Fröhner, die Moderatorin der Veranstaltung, ist zertifizierte Business Coach. Sie ist auch lange Zeit bei Pro7Sat1 in der Marktforschung tätig gewesen und weiß daher genau, wovon sie spricht. Ihre Ergebnisse präsentierte Fröhner in einer PowerPoint: Für sie immer noch das Medium der Wahl. Am besten sollte man sich einen Master vorbereiten und ihn strukturieren, rät sie. Bei Föhner gliedern Zitate und Grafiken die Präsentation – ganz wie sie selbst es den Teilnehmern später nahegelegte. Denn Text allein, langweilt das Publikum auf Dauer.Inhaltlich gliedert sich der Vortrag in zwei Teile: Der erste Teil dreht sich um die Empfänger und den Kontext der Kommunikation. Im zweiten Teil rücken Botschaft, Struktur und Narrativ in den Mittelpunkt. Um einen Praxisbezug herzustellen, unterfütterte Fröhner ihre gesamte Präsentation mit Fallbeispielen und Tipps.Bevor eine Story erzählt werden kann, müssen Empfänger und Kontext geklärt werden. Damit die Datenkommunikation gelingt, kann man zu Beginn drei Fragen stellen: Wer? Was? Wie? Klärt man diese zentralen Fragen, ist der Grundstein der Kommunikation gelegt, sagt Fröhner. Sie geht in ihrer Präsentation auf alle drei Fragen ausführlich ein.Dassteht dafür, dass zuerst die Teilnehmer der Kommunikation identifiziert und erforscht werden müssen. Es gibt einen Sender, das ist in unserem Fall der Marktforscher, und einen Empfänger – sein Publikum. Der Empfänger sollte im Mittelpunkt stehen, erläutert die Referentin. Das gelingt, indem der Marktforscher seine Perspektive wechselt, um mögliche Vorbehalte der Zielgruppe zu antizipieren. Wenn die Zielgruppe sehr heterogen ist, sollte man sie getrennt analysieren und den Entscheidungsträger auswählen.Fröhner leitet zum zweiten Punkt über: Die Konsequenzen der Forschung.will der Forscher selbst, aber auch seine Zielgruppe mit dem Projekt erreichen? Diese Information bietet dem Marktforscher die Möglichkeit, das Publikum zu informieren und gegebenenfalls zu überzeugen. Das gelingt in vier Etappen, erklärt Fröhner: Zuerst ist es wichtig, ein Problembewusstsein zu schaffen. Dann kann der Forscher beim Publikum Verständnis für seine Lösung erreichen. Um das Projekt ins Rollen zu bringen, sollte er sich Akzeptanz und Unterstützung sichern, also eine Verbindlichkeit herstellen. Am Ende löst er im besten Fall eine Handlung aus und es folgt die praktische Umsetzung.Im dritten Schritt des Kommunikationsprozesses geht es um die Frage,man mit dem Empfänger kommunizieren soll. Situation und Medium sind hierbei entscheidend. Worte und Schrift sind oft keine geglückte Kombination, da es Menschen schwerfällt, gleichzeitig zuzuhören und zu lesen. Im Idealfall würde ein Marktforscher daher einen textlastigen Bericht und eine visuelle Präsentation seiner Ergebnisse erstellen – das ist jedoch sehr aufwändig. Ein Mittelweg sind sogenannte „Slideuments“, auch bekannt als „Slidedocs“, die eine Mischung aus schriftlichem Bericht und Live-Präsentation darstellen.Zu Beginn der zweiten Hälfte stellt Fröhner in ihrer Präsentation die SKL-Methode vor. Die Abkürzung steht für: Situation, Komplikation und Lösung. Zusammengefasst beschreibt die Methode eine Abfolge von drei Schritten: Die Situation meint die Ausgangslage – beispielsweise in einem Unternehmen –, die bereits vorhanden, bekannt und akzeptiert ist. Wenn dann eine Komplikation auftaucht, kann sich ein Problem so zuspitzen, dass es zu Widersprüchen führt. Dann muss eine Lösung her und das ist die Aufgabe des Marktforschers: Er sollte an dieser Stelle eine Antwort auf die zentrale Frage des Empfängers geben. Hierfür muss er die Ausgangslage und die Komplikation zuvor erkannt und analysiert haben. Die Ergebnisse kann ein Forscher gut in einer dreiminütigen Geschichte oder einer Big Idea ausformulieren, rät Fröhner.Hier kommt nun das Storytelling ins Spiel: Storytelling funktioniert wie ein Werkzeug, das eine Botschaft unterstützen, erklären und erläutern kann, da es die Argumente organisiert. Damit das gelingt, sollte ein Narrativ aber auch geordnet, logisch und abbildbar sein. Ein Forscher kann zwischen drei Formaten wählen: Dem Dreisprung, der Pyramide und dem Pitch.Beim Dreisprung geht man lösungsorientiert vor und beantwortet genau die drei W-Fragen: Wer, was, wie? Die Pyramide hingegen ist so aufgebaut, dass sie das Fazit vorne anstellt. In der Reihenfolge kommt erst das Allgemeine, dann das Besondere. Die Pyramide besteht aus drei Ebenen: An der Spitze steht die Botschaft. Darunter folgen Schlüsselaussagen als zweite Ebene und die dritte Ebene besteht noch aus Beispielen, Details und Beweisen. Eine weitere Möglichkeit ist der Pitch, bei dem Überzeugung als Kommunikationsmittel dient. Das Format ist sehr kreativ, daher wird hier auch gerne das Storytelling eingesetzt.Am Ende des Vortrags von Fröhner gibt es ausschließlich positives Feedback. Das Thema konnte die Teilnehmer überzeugen und die Referentin wurde als sehr sympathisch bezeichnet. Somit war es ein aufschlussreiches und praxisorientiertes PUMa-Meeting, das den Marktforschern neue Methoden aufzeigen konnte.Wer in einem Unternehmen als Insight-Profi tätig ist, kann sich dem PUMa-Netzwerk anschließen. Anfragen bitte per Mail an Sabine Hedewig-Mohr. Weitere Informationen zum PUMa-Netzwerk von planung&analyse finden Sie hier