Hard News

Ipsos legt beim Umsatz zu. Ipsos hat die Teil-Übernahme der GfK offenbar verdaut und veröffentlicht einen zweistellig gestiegenen Umsatz. Der französische Marktforscher beteiligt sich am Software-Anbieter Questback.

IQVIA mit Umsatzplus . Das Marktforschungsunternehmen mit den Schwerpunkten Pharma und Healthcare hat seine Umsätze für das zweite Quartal 2019 bekanntgegeben. IQVIA kann demnach ein Umsatzplus verzeichnen. Britische Datenschutzbehörde kündigt Rekord-Bußgelder an . Für British Airways und die Hotelkette Marriott könnte es teuer werden: Aufgrund eines Verstoßes gegen die DSGVO droht die britische Datenschutzaufsichtsbehörde ICO beiden Unternehmen mit hohen Bußgeldern.

planung&analyse Insights 2019

Drei Referenten der diesjährigen Insights-Konferenz diskutieren vorab die Themen Künstliche Intelligenz und Datenanalyse. Orientierung im Datenchaos schaffen . Um aus einer Vielzahl an Datensätzen relevante Informationen herausfiltern zu können, braucht es die passenden Methoden. Dr. Heike Langner und Dr. Michèle Kaufmann von der GfK zeigen, wie die intelligente Verknüpfung von Big Data und Survey Data durch Künstliche Intelligenz dabei helfen kann. Mehr zum Thema erzählen die beiden auf der diesjährigen planung&analyse Insights Konferenz. Warum Maschinen keinen Sinn erkennen können . Als Experte für Datenbanken und Künstliche Intelligenz wird Prof. Franz Josef Radermacher den Besuchern der Insights Konferenz Ende August in Frankfurt die digitale Maschine erklären. planung&analyse sprach mit ihm im Vorfeld über Superorganismen, Kreativität und Missbrauch von Künstlicher Intelligenz.

Studien und Reports

Werbeumfeld und Mediennutzung werden in der Marktforschung viel diskutiertlesen Sie interessante Studien zu diesen Themen. Auch eine Studiensammlung zur GenZunserem meistgeklickten Themenspecialist mit dabei. Studien beleuchten die junge Zielgruppe . Was kauft die GenZ? Wie kommuniziert Sie? Was ist der GenZ wichtig? Kurz: Wie tickt sie? Das fragen sich nicht nur Marketingentscheider. Die Generation der heute 14- bis 24-Jährigen weist teils erhebliche Unterschiede zu vorherigen Generationen auf. Die folgenden Studien helfen die Lebenswelten, Prioritäten und das Konsumverhalten der GenZ zu entschlüsseln. Auf den Kontext kommt es an . Eine aktuelle Studie des Technologieanbieters IAS und des Marktforschungsunternehmens Neuro-Insight belegt, dass die Wirksamkeit von Online-Werbung stark durch den Kontext bestimmt wird, in dem sie erscheint. Aber auch im Print-Bereich spielt das passende Werbeumfeld eine wichtige Rolle, wie eine Studie zum Fleischhersteller Wiesenhof zeigt. Wie sich die Mediennutzung verändert . Instagram löst Facebook als wichtigste Social-Media-Nachrichtenquelle der GenZ ab. Außerdem sinkt das weltweite Vertrauen in die Nachrichten. Dies und mehr geht aus dem aktuellen Digital News Report des Instituts Reuters hervor, für den YouGov weltweite Umfragen durchführte. Er beleuchtet neben dem Nachrichtenkonsum auch Themen wie Messaging-Apps und aufstrebende Medienkanäle.

Sonstiges