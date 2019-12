Die intervista AG ist ein Full-Service-Marktforschungsinstitut mit Niederlassungen in Bern und Zürich. Schwerpunkt ist dabei die Online-Forschung. Mit dem Zusammenschluss will das Unternehmen seine IT-Kompetenzen verstärken und das Produktportfolio erweitern. Die Axinova AG konnte in kurzer Zeit mit ihrer Geolocation-Tracking-App „Footprints Research“ (siehe auch Wirkungsanalyse von Außenwerbung per Smartphone bzw. Mit dem Smartphone zu unmittelbarem Feedback am Point of Sale ) auf dem Schweizer Markt überzeugen. Das gemeinsame Leistungsangebot wird jetzt unter der Marke intervista weitergeführt. Das Team umfasst nun 25 Marktforschungs- und IT-Spezialisten.Die bisherige Geschäftsleitung von intervista mit Martin Bättig, Felix Bernet, Lena Korinth, Dr. Michael Schrackmann, Dr. Julia Urbahn und Christoph Wüthrich wird nun mit den Axinova-Gründern Beat Fischer und Martin Bättig erweitert. Ebenso ins Team von Intervista kommt Gabriela Etter von Axinova; sie wird als Projektleiterin für quantitative Marktforschung mit Schwerpunkt Werbe- und Konsumentenforschung zuständig sein.