?What If! betreut Kunden aus mehreren Branchen; darunter der Konsumgüter-, Dienstleistungs-, Finanz- und Gesundheitsbranche. Das 1992 gegründete Unternehmen entwickelt Programme und Methoden um Menschen und Organisationen beim Aufbau einer Innovationskultur zu schulen. Mit seinem Hauptsitz in London und Büros in New York und Shanghai beschäftigt ?What If! 150 Mitarbeiter in den Bereichen Strategie, Insights & Forschung, Ideen, Design und kommerzielle Analytik. Durch die Akquisition verspricht sich Accenture eine Stärkung der eigenen Innovationsfähigkeit im Front-End-Bereich.