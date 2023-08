nuggets

Thomas Schäfer Geschäftsführer von nuggets research & digital, hat sich mit Employer Branding befasst. In Heft 2/2023 von planung&analyse hat er die Ergebnisse einer ersten vergleichenden Studie präsentiert. Im Interview mit planung&analyse wendet er seine Erkenntnisse auf die Branche Marktforschung an. Da kann er auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn er war in verschiedenen Instituten tätig, zuletzt zehn Jahre bei Ipsos.

Teilen

Herr Schäfer, Sie haben eine Umfrage zum Employer Branding von Unternehmen durchgeführt. Das sind allgemeingültige, bundesweit erhobene Ergebnisse für alle Branchen. Was davon gilt für die Branche Marktforschung? Thomas Schäfer: Einiges. Wir haben in der Studie festgestellt, dass das direkte Umfeld eines Mitarbeitenden maßgeblich zur Zufriedenheit beiträgt. Zufrieden macht, was wir in unserer Studie unter "Arbeitsumfeld / Betriebsklima" subsumiert haben. Das ist für viele wichtiger als das Gehalt oder die Arbeitszeit. Wenn das Team kollegial und reibungslos arbeitet, liefert das große Beiträge zur Zufriedenheit, aber – falls es nicht funktioniert – auch zur Unzufriedenheit. Relevant ist auch der direkte Vorgesetzte: Sieht er oder sie mich? Werde ich wertgeschätzt? Das gilt generell, aber auch in unserer Branche.

Die Studie Für die Studie wurden 2.021 Personen in Deutschland im Zeitraum vom 7. bis zum 18. Oktober 2022 online befragt. Die Befragten waren 16 bis 60 Jahre alt. 95 Prozent der Studienteilnehmenden waren zum Erhebungszeitpunkt berufstätig, fünf Prozent waren Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten oder Azubis. 133 große Arbeitgeber wurden beurteilt mit dem Ziel, Arbeitgeberimage und Empfehlungsbereitschaft abzuleiten, so dass neben den allgemeinen Erkenntnissen eine unternehmensspezifische Standortbestimmung möglich wird. Zur Methodik: nuggetsMentalScape! ist ein visuell gestütztes, intuitives und mit KI ausgewertetes Zuordnungsverfahren, welches in zahlreichen Märkten zum Einsatz kommt und dadurch die Bewertung vieler Objekte (hier: Arbeitgebermarken) ermöglicht.

Die Ergebnisse: Wurden in planung&analyse Heft 2/2023 veröffentlicht. Hier lesen

Welche Rolle spielt eigentlich der Kunde für die Arbeitszufriedenheit von Marktforschenden in Instituten? Schäfer: Das ist eine gute Frage. Für wen arbeiten Dienstleister? Einerseits für ihr Team und den Erfolg. Das hatten wir schon. Und natürlich für Ihre Kunden. Und wenn das Verhältnis Kunde-Dienstleister in Ordnung ist, trägt das erheblich zur Zufriedenheit des Dienstleisters, also des Einzelnen im Institut, bei. Auch hier gilt das Credo der Wertschätzung. Arbeiten wir auf der viel zitierten Augenhöhe? Aus meiner eigenen Praxis kann ich sagen: Ich hatte Kunden, für die ich sehr gern gearbeitet habe und zu denen ich immer gern gereist bin. Für viele wäre ich nachts aufgestanden, wenn sie mich angerufen hätten. Man wurde gefragt, gehört und geschätzt. Das hat mich immer sehr zufrieden gemacht und das gilt bis heute. Und es gab die anderen… Ich gehe einen Schritt weiter: Ein gutes Verhältnis macht nicht nur zufriedener, sondern hat auch Einfluss auf die Qualität der Arbeit. Kunden sind gut beraten, auf ein gutes Verhältnis hinzuarbeiten. Oder, wenn das nicht geht, den Dienstleister zu wechseln.

Schäfer: Das ist eine gute Frage. Für wen arbeiten Dienstleister? Einerseits für ihr Team und den Erfolg. Das hatten wir schon. Und natürlich für Ihre Kunden. Und wenn das Verhältnis Kunde-Dienstleister in Ordnung ist, trägt das erheblich zur Zufriedenheit des Dienstleisters, also des Einzelnen im Institut, bei. Auch hier gilt das Credo der Wertschätzung. Arbeiten wir auf der viel zitierten Augenhöhe? Aus meiner eigenen Praxis kann ich sagen: Ich hatte Kunden, für die ich sehr gern gearbeitet habe und zu denen ich immer gern gereist bin. Für viele wäre ich nachts aufgestanden, wenn sie mich angerufen hätten. Man wurde gefragt, gehört und geschätzt. Das hat mich immer sehr zufrieden gemacht und das gilt bis heute. Und es gab die anderen… Ich gehe einen Schritt weiter: Ein gutes Verhältnis macht nicht nur zufriedener, sondern hat auch Einfluss auf die Qualität der Arbeit. Kunden sind gut beraten, auf ein gutes Verhältnis hinzuarbeiten. Oder, wenn das nicht geht, den Dienstleister zu wechseln.