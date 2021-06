„Wenn der Kühlschrank schon smart ist, dann sollte es die Survey schon lange sein.“ ADM-Vorstand Bernd Wachter eröffnet die 14. Wissenschaftliche Tagung zu Smart Surveys. Darunter versteht man nicht lediglich eine Befragung mit einem Smartphone, sondern vor allem die Ergänzung der Befragungsdaten mit Informationen aus „smarten“ Devices, ob das eine App, ein GPS-Tracker oder die Daten aus dem Smartphone selber sind. Denkbare Anwendungen sind zahlreich und einige werden auf dem zweitägigen Kongress vorgestellt.



Doch bevor die Zuschauerinnen und Zuschauer – 250 Teilnehmer hatten sich angemeldet – von methodischen Möglichkeiten für die eigene Arbeit träumen können, zeigt Rechtsanwältin Andrea Schweizer die rechtlichen Grenzen auf. „So viele spannende und forschungsrelevante Daten; aber dürfen diese auch verwendet werden?“ fragt sie und bei ihrer Betrachtung ausgewählter rechtlicher Aspekte geht es bei weitem nicht nur um Datenschutz.



Was sind eigentlich Smart Surveys?

Warum braucht es Smart Surveys?

Online First beim Zensus als Leitmotiv

„Jeder Mensch ist irgendwie digital“

Zahlreiche Rechtsgebiete können betroffen sein vom Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht und natürlich die internationalen wie nationalen Standesregeln. Und wer sich denkt „wo kein Kläger, da kein Richter“, dem sei gesagt, dass es für jede Lücke mittlerweile Juristen gibt, die sich mit Abmahnungen ein Zubrot verdienen. Schweizer rät daher in jedem Fall zu einer Datenschutzfolgeabschätzung.Mitvon Statistics Netherlands (CBS) und der Universität Utrecht geht es dann mitten in die smarten Befragungen, die interne oder externe Sensoren, das Device selber meint oder auch öffentliche Daten, die online verfügbar sind mit einbindet. Wichtig und an erster Stelle steht: Das Einverständnis des Teilnehmers. Schouten stellt drei Studien vor bei denen Smart Surveys zum Einsatz kamen, eine zum Haushaltsbudget, eine zum Reisen und eine zu den Lebensumständen der Menschen. So sind bei der Reise-Studie die Standorte bereits via GPS-Tracker erhoben, der Teilnehmer muss nur noch ergänzen zu welchem Zweck er sich an diesem Standort aufhält. Schouten sieht durchaus unterschiedliche Bereitschaft, die Daten zu teilen, diese hänge auch sehr von der Art der Daten ab. Ein Bild des eigenen Hauses mochten etwa 56 Prozent der befragten Niederländer nicht zur Verfügung stellen.Ein Ergebnis, dass auchvom GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim am Tag 2 der Tagung so bestätigen kann. Hier wurden Probanden gebeten, Daten für ihre Twitter-, Spotify- oder Facebook-Accounts freizugeben. Experimentiert wurde auch mit verschieden hohen Incentives. Silbers Resümee: Je einfacher und automatisierter der Prozess von Statten geht, desto höher die Bereitschaft mitzumachen und jüngere und männliche Teilnehmer waren eher bereit bei der „Daten-Spende“ mitzumachen.Der wichtigste Grund, den angefangen von Schouten alle Vortragenden und Diskutanten nennen, ist der Rückgang der Respondenten bei klassischen Befragungen. Mit einer Smart Survey nimmt man den Teilnehmern einen Teil der Last, kann aber auch – zumindest bei einigen Probanden – damit rechnen, dass die Lust und Motivation, an so einer Befragung teilzunehmen, wieder steigt.Das Konzept der Trusted Smart Data führenein, die für das Statistische Bundesamt in Wiesbaden an einer Zeitverwendungserhebung (ZVE) arbeiten. Hier soll ein besonders starker Schutz personenbezogener Daten durch maximale Transparenz und hohe Nachvollziehbarkeit der Verarbeitungsalgorithmen erreicht werden.Die ZVE soll sogar europaweit durchgeführt werden. Eine solche Erhebung wird in Deutschland alle 10 Jahre mit 10.000 Haushalten gemacht und im kommenden Jahr soll dafür eine App eingesetzt werden. Das Expertenteam prüft daher derzeit den richtigen Aufbau und die Nutzerfreundlichkeit, den Datenschutz sowie die Barrierefreiheit der App. Die Quintessenz: Man sei auf einem guten Weg, aber es sei noch Luft nach oben.Ähnlich sorgfältig vorbereitet wird der kommende Zensus, der ebenfalls im Jahr 2022 stattfinden soll. Am Tag 2 berichtenr vom Statistischen Bundesamt wie das Leitmotiv „Online First“ dabei durchgesetzt werden soll. Bei dem Zensus soll den Respondenten die Befragung möglichst leicht gemacht werden. Ein Aufsuchen der Teilnehmer zu Hause, soll möglichst selten erfolgen. Für die Personenbefragung müssen die Statistiker zweistufig vorgehen. Dort wird zuerst durch einen Interviewer eine Existenzfeststellung vorgenommen und dann Hinweise und Anleitungen für eine Online-Befragung zu den Themen Wohnsituation, Staatsangehörigkeit, Erwerbstätigkeit, Beruf etc. mitgegeben. Der Interviewer soll nur bei Hürden im Handling die Befragung selber durchführen und die Wohnung nur in Ausnahmen betreten.Online first soll auch dazu führen, dass es schneller geht. So soll der Zensus 18 Monate nach dem Start im Herbst 2023 veröffentlicht werden. Neben der Zählung der Einwohner – unter anderem auch wichtig für die Wählerregister – soll auch wieder eine Wohnraumerhebung stattfinden. Hier soll auch erfasst werden wie hoch der Leerstand und die Nettokaltmiete ist und welche Energieträger verwendet werden.Ziel ist es, dass 50 Prozent der Personenerhebung online durchgeführt werden können und bei der Zählung der Gebäude und Wohnungen geht man von 90 Prozent Online-Beteiligung aus. Für beide Untersuchungen wurde jeweils ein Pretest durchgeführt, der letzte Probleme der Usability beseitigen soll.Neben den vorwiegend aus der wissenschaftlichen oder institutionellen Forschung stammenden Vorträgen, die das smarte an den Surveys vorsichtig und mit Bedacht einsetzen, wirkt das Angebot von Murmuras sehr ambitioniert.von der Uni Marburg stellt das Startup und sein Vorgängerprojekt vor. „Ich muß den Probanden nicht auf die Nerven gehen und sie befragen“, sagt Markowetz, denn man könne alles durch die verwendeten Geräte erfahren.Nahezu jeder Mensch sei irgendwie digital. Ein Smartphone erlaube intime Einblicke in die Lebenswelten des Menschen und deren Nutzung sei eine „Revolution der Humanwissenschaften“, die bislang nur Frage, Experiment und Beobachtung als Erhebungsmethoden kannten. Erste Erfahrungen mit sehr persönlichen Daten haben Markowetz und Murmumas-Mitgründermit der Menthal-App gewonnen, die Auskunft darüber gibt, wie Menschen mit Daten umgehen. 2014 habe diese App großes mediales Aufsehen erregt, mittlerweile gebe es 700.000 Teilnehmer.Mit Murmuras kann das Verhalten von Smartphone-Nutzern in allen Lebenslagen getrackt werden und sofort nach einer Aktion eine kurze Befragung getriggert werden. Also direkt nach Schließen etwa der Twitter-App werden Probanden nach ihrer Erfahrung gefragt. Markowetz sieht die Herausforderung in der Datenmodellierung, die nach der Studie liege, die aber die eigentliche Wertschöpfung schaffe.Wie bereit sind nun die Menschen, diese Art der Daten-Spende zu unterstützen? Bei einer Studie für die Universität Hamburg mit Probanden aus einem Panel von Norstat haben 30 Prozent teilgenommen, die Drop-out-Rate sei gering gewesen.Im Anschluß wurde dieses Anwendungsbeispiel sowie insgesamt der smarte Befragungsmodus unter der Moderation von ADM-Vorstanddiskutiert. Natürlich wurde darauf hingewiesen, dass bei solcher Art Erhebungen, wie sie Murmuras durchführen, Grundlagen der empirischen Sozialforschung vernachlässigt werden. Es handelt sich nicht um eine Zufallsstichprobe, sondern um ein Non-Probability-Sample mit entsprechenden möglichen Verzerrungen.Markowetz sieht aufgrund der schieren Datenmenge solche Einwände als nicht berechtigt, zeigt sich aber offen für eine Methodendiskussion.von der Freien Universität Berlin und zuständig für das SOEP-Panel weiß, dass die Bereitschaft zur passiven Datenerhebung in manchen Zielgruppen sehr hoch ist: „Den Leuten ist egal was man mit den Daten macht. Sie haben wenig Bedenken“. Und Weiter: „Wir haben aber gar keine andere Wahl, als solchen Methodenmix zu verwenden. Früher waren über 60 bis 70 Prozent der Teilnehmer bereit, bei einer Befragung mitzumachen, heute sind es gerade 30 Prozent.“ Beim SOEP verwende man bei Studien neben der Datenerhebung per Smartphone auch immer eine traditionelle Befragung. „Man muss die neuen Möglichkeiten nutzen, aber man muss auch den Bias kennen und die Methoden optimal kombinieren“, so Richter. Eben ganz smart.