Zukunft der Arbeit gestalten

IMAGO / Wavebreak Media Ltd

Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem massiven Transformationsprozess. Technologische Entwicklungen, demografische Umbrüche und nicht zuletzt die Corona-Pandemie sind nur einige Schlagwörter. In der Studie „The Next Frontier: Exploring the Evolution of Work in Startups and Corporates“ gehen der Startup-Verband und das Beratungsunternehmen Accenture diesen Veränderungen auf den Grund und richten den Blick auf das deutsche Innovationsökosystem.

Dabei haben sich drei Dimensionen herauskristallisiert. Startup-Mitarbeitende sind im Schnitt deutlich jünger als Erwerbstätige in Deutschland und 86 Prozent haben einen akademischen Abschluss. Mit 32 Prozent sind Beschäftigte in Startups häufiger sehr zufrieden mit ihrer Arbeit als Erwerbstätige in etablierten Unternehmen. Das Thema Flexibilität (86 Prozent ) steht als Motivationsfaktor im Zentrum und ist deutlich wichtiger als Einkommen (65 Prozent ) und Sicherheit (41 Prozent ). Startups ziehen junge Talente an – Corporates forcieren Zusammenarbeit mit der Szene Startup-Mitarbeitende sind mit durchschnittlich 32 Jahren wesentlich jünger als die Erwerbstätigen in Deutschland insgesamt, mit im Mittel 43 Jahren. Charakteristisch ist zudem der mit 86 Prozent enorm hohe Anteil an Beschäftigten mit akademischem Abschluss – unter Erwerbstätigen insgesamt sind es nur 24 Prozent . Etablierte Unternehmen haben diese Anziehungskraft für junge Talente erkannt und sehen hier zunehmend die strategische Bedeutung sogenannter Innovation Ecosystem Units, die eng mit Startups zusammenarbeiten.