Wie kann man verhindern, dass Produktentscheidungen an zu geringer Marktnachfrage scheitern? Genau an dieser Stelle setzt das Mainzer Start-Up Horizon an. Die Software des liefert Antworten auf genau diese Frage, sodass vorhergesagt werden kann, ob ein Produkt erfolgreich wird - oder eben nicht.

„Sie haben eine Produktidee, sind sich aber unsicher, ob sie es wert ist, ein wirtschaftliches Risiko einzugehen? Sie haben den Launch bereit hinter sich und überlegen nun, ihr Produkt in einer anderen Farbe und Größe anzubieten? Oder suchen Sie noch den passenden Verkaufspreis?“ Bei diesen Fragen will das Startup Horizon Unternehmen helfen. Denn nicht selten scheitern neue Produkte und manchmal sogar Unternehmen, weil es am Markt zu wenig oder keine Nachfrage gibt.

Wie können Unternehmen dieses Risiko minimieren, überlegten Daniel Putsche und Lutz Petrean im Jahr 2021 und gründeten ein SaaS-Unternehmen an der Schnittstelle von Consumer Research, Data Science und Decision Intelligence mit Namen Horizon. Mittlerweile gibt es ein 11-köpfiges Team, welches die passenden Daten liefert, um Entscheidungen über Produkt oder Preis anhand des realen Kundenverhaltens abzustimmen - und das im Voraus, ehe das Produkt oder die Produktentscheidung überhaupt am Markt ist.

Die Grundlage für die Horizon-Software bildet die Methode Pretotyping, ein Ansatz, der das ursprüngliche Konzept der Marktforschung umdreht: Haben Unternehmen den Verbraucher bislang gefragt, ob sie ein Produkt kaufen würden oder welchen Produktvariante sie favorisieren, so zeigt Horizon dem Verbraucher, was potenziell erworben werden kann und misst den sogenannten “Purchase-Intent”. Als “Pretotype” definiert Horizon also die Vorstufe eines Prototyps, der ersten produzierten Einheit eines Produktes.

Produktvalidierung im echten Zielmarkt

Die integrierte Software von Horizon funktioniert so: Für den Pretotype eines Produkts oder einer Dienstleistung erstellen die Innovations- oder Produktteams eines Unternehmens im ersten Schritt eine Werbeanzeige und eine authentische Landing Page. Dort könne Kundinnen und Kunden bereits die gesamte Customer Journey erleben - bis auf den Erwerb des Produktes. Wer kaufen will, also einen Purchase-Intent signalisiert, erhält die Auflösung, dass das Produkt noch nicht verfügbar ist. Er oder Sie kann dann die E-Mail Adresse hinterlegen, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald das Produkt verfügbar ist.

Die Landing Page des neuen Produktes wird dort beworben, wo sich die zuvor definierte Zielgruppe aufhält. In den meisten Fällen werden die Anzeigen in den sozialen Netzwerken gestreut, wo mithilfe der detaillierten Targeting-Optionen eine sehr präzise Ansprache des Zielpublikums für ein Produkt möglich ist.

Die Horizon-Software trackt schließlich alle Conversions über die komplette Customer Journey hinweg, erhebt Daten, erstellt Statistiken und generiert den sogenannten Customer Demand Score – jene Metrik, die Auskunft darüber gibt, wie gut das geplante Produkt oder die Produktentscheidung im Markt auf Basis von Benchmarks zu vergleichbaren Tests funktioniert. Die erhobenen Daten werden auf einem Dashboard dargestellt, sodass Nutzer:innen sehr konkret den Erfolg ihrer zu treffenden Produktentscheidung einschätzen können.

Finanzierungsrunde untermauert Potenzial

“Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten müssen Unternehmen jeder Größenordnung sehr genau abwägen, wie erfolgversprechend eine Investition sein kann“, erklärt Horizon-Mitgründer Daniel Putsche. Mit den gewonnenen Daten können die Unternehmen dann das Produkt oder den Preis anpassen. Tatsächlich zählen zu den Kunden von Horizon bereits anderthalb Jahre nach der Gründung globale Marktführer wie Bosch, BSH, BRITA, Cosnova, hansgrohe oder Andros. Dass die Zeichen weiterhin auf Wachstum stehen, belegt auch die jüngste Pre-Seed-Finanzierungsrunde, im Rahmen derer Horizon im vergangenen September insgesamt 1,4 Millionen Euro von Investoren einsammeln konnte.