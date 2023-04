Markus Albrecht ist neuer Niederlassungsleiter bei FFIND in Deutschland

FFIND verstärkt mit Markus Albrecht als neuem Niederlassungsleiter für Deutschland die Teamstruktur am Standort Frankfurt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche bringt Albrecht ein tiefes Fachwissen mit und wird sich auf das wachsende FFIND-Business konzentrieren, das sich durch eine starke Spezialisierung auf quantitative Forschung auszeichnet.

FFIND ist ein Datenerhebungsunternehmen, das sich auf quantitative Marktforschung sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich spezialisiert hat. CATI ist das Kerngeschäft des Unternehmens, aber sein Innovationsgeist spornt es an, ständig nach innovativen Lösungen für die Datenerhebung zu suchen.

#CATI@home stellt sowohl ein Kerngeschäft als auch eine Artdar. Es hat dem Unternehmen ermöglicht, potenziell eine unbegrenzte Anzahl von Interviewern auf der ganzen Welt zu haben. FFIND ist in der Lage, Projekte in über 35 verschiedenen Sprachen abzudecken, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und sich auf Mehrländerstudien zu spezialisieren. Deutschland stellt einen bedeutenden Teil des wachsenden Geschäfts von FFIND dar, undmit seiner langjährigen Erfahrung in der Marktforschung ist eine Bestätigung

FFIND ist immer an vorderster Front dabei, innovative Ansätze für die quantitative Datenerhebung zu finden. So leistete das Unternehmen im Jahr 2016 Pionierarbeit im Bereich der Social-Media-Rekrutierung. Durch die Nutzung von Social-Media-Werbungstools konnten Zielpersonen gefunden werden, die mit der klassischen CATI-Methode nicht oder nur äußerst beschwerlich zu erreichen waren. Dank Social Media Recruitment war FFIND in der Lage, die Dauer der Feldforschung drastisch zu verkürzen und hochqualifizierte Befragte zu finden, ohne deren Teilnahme incentivieren zu müssen, da Menschen in sozialen Medien gerne ihre Meinung teilen. Heute ist Social Media Recruitment ein fester Bestandteil der quantitativen Datenerhebung und der Umfrageforschung. FFIND ist immer auf der Suche nach kontinuierlichen Innovationen und methodischen Prototypen und hat daher auf der Succeet 2022 das erste im Metaverse durchgeführte Interview vorgestellt.

Trotz meiner langjährigen Tätigkeit in der Marktforschung war ich sehr überrascht, wie sehr FFIND auf Innovation und Transparenz achtet und dabei einen hohen Qualitätsstandard beibehält, der es dem Unternehmen ermöglicht, ständig zu wachsen und seinen Kunden hervorragende Lösungen anzubieten Markus Albrecht, Niederlassungsleiter für FFIND in Deutschland

FFIND ist Mitglied der renommiertesten Marktforschungsverbände wie ADM und ESOMAR, die als Markenzeichen für Professionalität und Zuverlässigkeit stehen. Darüber hinaus ist das Unternehmen sowohl nach ISO 9001:2015 als auch nach ISO 20252:2012 zertifiziert.



