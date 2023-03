Dass Werbung auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen kann, ist unumstritten. Aber wie konkret halten es Unternehmen verschiedenster Branchen mit TikTok, Instagram und Co? Und welche Zielgruppen versuchen sie, auf welcher Plattform zu erreichen? Qais Kasem von Murmuras stellt die Exklusiv-Ergebnisse einer Langzeitstudie vor, bei der mittels On-Screen-Technologie die Daten direkt am Handy-Screen und im Alltag von Usern erhoben wurden. Weiterlesen.



Welche Branchen werben besonders stark pro Plattform?

Auf Facebook und Instagram werben vor allem Marken aus den Bereichen Fashion, Entertainment, Food Retail und Marketplaces. Während sich die Apps des Meta-Konzerns dabei recht ähnlich sind, werben auf TikTok verstärkt auch Unternehmen anderer Branchen wie Finance & Tax oder Games. Murmuras Zum Vergrößern anklicken

Unterschiede zwischen TikTok und den Meta-Apps Facebook und Instagram bestehen in Bezug auf die Werbeausspielung auch, wenn man sich Personen gleicher Altersgruppen anschaut (z.B. 18- bis 29-Jährige). Dies liegt zum einen daran, dass sich TikTok-User auch anderweitig unterscheiden. So zeigen die zusätzlich in dieser Studie erhobenen Daten beispielsweise, dass TikTokker deutlich mehr Zeit in diversen anderen Apps verbringen (insbesondere Social Media, Spiele, Shopping Apps). Es gibt aber auch andere Gründe für die unterschiedliche Werbeausspielung. So werben Unternehmen aus der gleichen Branchen, mit gleichem Geschäftsmodell und mit der vermeintlich gleichen Zielgruppe recht unterschiedlich auf den jeweiligen Plattformen. Im Folgenden wird für die Top 5 Branchen aufgezeigt, welche Unternehmen die meisten Plattform-User erreichen. Zudem wird pro Unternehmen betrachtet, welche Zielgruppen nach Alter und Geschlecht erreicht wird.



Wie funktioniert passives Tracking mit On-Screen Technologie? Durch passives Tracking mit On-Screen Technologie lassen sich Werbedaten direkt über die Handy-Screens von Studienprobanden im Alltag auslesen. Zu jeder Werbeimpression (Advertiser + Content) lässt sich sagen a) wie lange diese gesehen wurde, b) ob die Impression angeklickt wurde und c) wen Sie erreicht hat (Alter, Geschlecht, Region der User). Die Analyse der im Alltag erhobenen Daten erfolgte bei Murmuras über 12 Monate (03.2022-02.2023) bei im Schnitt ca. 1.000 deutschen Handynutzenden. Die Probanden wurden vor allem über das Hamburger Marktforschungsunternehmen Trend Research rekrutiert; die Vermarktung der Reports aus diesen Daten erfolgt über Agenturen. Neben Ads-Daten (seit 2023 incl. Pinterest, YouTube) erhebt Murmuras auch andere konsumrelevante Daten der User wie die Buying Journey in Shopping Apps. Die Datenerhebung erfolgt dabei DSGVO-konform, unter hohen ethischen Standards und ausschließlich auf deutschen Servern.

Platz 1: Fashion

Platz 2: Entertainment

Platz 3: Food Retail

Platz 4: Digital Marketplaces

Platz 5: Consumer Electronics