Mit einer Süßwaren-Studie, die ab Herbst und bis in die Weihnachtszeit läuft, soll die Power der Kooperation demonstriert werden. Ab September wird Bonsai exklusiver Institutspartner des Panel-Anbieters Gemius mit Sitz in Warschau. Gemius trackt dabei alle besuchten Internetseiten und die Werbekontakte eines Teilnehmers, einschließlich der sogenannten inklusive Walled Gardens. Die Software erkennt auch TV-und Radio-Spots und misst den realen Werbemittelkontakt. Bonsai deckt den Shopper-Part ab: Auch die Dokumentation der Einkäufe der Shopper erfolgt über das Smartphone – per Scan über die Bonsai-App. Über Messungen und Scans können gezielt Personen mit einem bestimmten Kauf- oder Mediennutzungsverhalten identifiziert werden – und zu ihren Motiven befragt werden. So werden die Mediennutzungs- und Kaufdaten von ein und derselben Person erfasst, also eine Single-Source-Erhebung.

Touchpoints und Werbekontakte messen und analysieren

„In der Verknüpfung der unterschiedlichen Daten liegt der Schlüssel zu einem besseren, tieferen Verständnis der sich immer weiter fragmentierenden Consumer Journeys“ Bonsai-CEO Jens Krüger. Teilen

„Durch die Kooperation mit Gemius sind wir in der Lage, den direkten Zusammenhang zwischen dem Werbemittelkontakt und dem Kauf von Produkten zu analysieren. So können wir die gesamte Shopper Journey online wie offline für unsere Kunden zu decodieren,“ erläutert Jasmin Pampuch, Head of Shopper Research bei Bonsai.Marta Sułkiewicz, Geschäftsführerin der Gemius GmbH, ergänzt: „Jeder Panel-Teilnehmer ist mit einem präparierten Smartphone ausgestattet, das durch die ausgefeilte Mikrophon-Technik alle akustischen Signale und Koordinaten erfasst – also einerseits Hörfunkspots und TV-Werbung, andererseits Out-of-Home Medien. Die Anzahl der Gemius-Panel-Teilnehmer in Deutschland wird sich bis Ende 2021 von aktuell 1.600 auf 3.000 verdoppeln.“Durch die Kombination von Verhaltensdaten, Dokumentation der Einkäufe via Scanner und Befragung kann ein umfassendes Bild der Shopper-Journey gewonnen werden. Zum anderen können die Effekte einzelner Touchpoints und Medienkanäle ermittelt werden. Zum Launch der Kooperation können interessierte Unternehmen aus dem Bereich Süßwaren (insbesondere Schokolade und Gebäck) an der Süßwarenstudie teilnehmen. Bonsai und Gemius tracken in der Vor- und Weihnachtszeit die Consumer Journeys aller Panelisten und analysieren die Bons (Einkaufsverhalten), die Shopper Journey (Tracking Daten) und Motive (Befragung).