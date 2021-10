Der Brand Trackers von Statista und Qantilope erlaubt Kunden von Statista automatisierte Einblicke in Kauf- und Informationsverhalten, Werbewirkung, Assoziationen zum Markenversprechen, Markendigitalität, sowie zu individuellen Rechercheinteressen. Im Zentrum des neuen Trackers steht ein Dashboard, dass fortlaufend relevante Konsumenten-Insights und wichtige Kerngrößen für das Marken-Image aufbereitet und visualisiert. Statista Q ist der Marktforschungs-Arm der Daten-Sammel-Plattform Statista. Bereits im Juli wurde eine Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen Statista Q und Quantilope angekündigt. Der Brand-Tracker soll zu einem besseren Zielgruppenverständnis führen, so Peter Aschmoneit, Gründer und CEO von Quantilope. Und Peter Kautz, Managing Director von Statista Q, glaubt: „Quantilope und Statista Q bringen zusammen, was zusammengehört.“