Eine tiefenpsychologische Studie und repräsentative Befragung des Rheingold Instituts sieht zwei Drittel der Bevölkerung misstrauisch gegenüber Regierung und Politik. Zuversicht in die Zukunft scheint nur noch im Privaten möglich. Die Studie wurde im Auftrag der Identity Foundation durchgeführt.

Stimmung auf dem Tiefstand

Stichprobe und Methode Es wurden jeweils 35 Probandinnen und Probanden in zweistündigen psychologischen Tiefeninterviews in der KW 17 bis 20 befragt. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass politische Präferenzen und soziodemographische Strukturen (Geschlechter, regionale Verteilung, Altersverteilung, Bildung und Beruf) möglichst genau abgebildet werden.

Die quantitative Online-Befragung (n=1000) wurde mit 18- bis 65-Jährigen in der KW22 bis24 durchgeführt. Die Stichprobe wurde nach Alter, Geschlecht und Bundesland ausgesucht. Bei den Prozentangaben mit * handelt es sich um den Top2-Wert (Summe der beiden Skalenpunkte „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“) einer 4er-Skala.

Globale Krisen führen zur Flucht ins Private

Keine Zeitenwende, sondern Nachspielzeit

Den Deutschen gelingt die Maximierung ihrer Zuversicht durch die Minimierung ihres Gesichtskreises Stephan Grünewald, Rheingold Institut

Die Studienmacher Die Identity Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung für Philosophie und realisiert Projekte zu Fragen der Identität. Bisherige Forschungsthemen waren unter anderem Zukunft, die Entwicklung von Eliten, das Selbstverständnis der Deutschen und Aspekte der persönlichen Seite und spirituellen Entfaltung des Menschseins. Das Rheingold Institut für qualitative Markt- und Medieforschung hat sich mit seinen rund 50 festen Mitarbeitern und 140 freien Auftragnehmern – überwiegend Diplom-Psychologen – auf tiefenpsychologische Kultur-, Markt- und Medienforschung spezialisiert. Jahr für Jahr liegen bei rheingold rund 5.000 Frauen und Männer „auf der Couch“.

„Die Erkenntnisse der Studie kann man als dramatisch bezeichnen“, findet Paul J. Kohtes, Vorsitzender der beauftragenden Identity Foundation. Ein Großteil der Bevölkerung wirkt laut der Studie in diesem Sommer festgefahren zwischen Klimawandel und Krieg und desillusioniert mit Blick auf Politik und Gesellschaft. Bei der Befragung, die im Anschluss an Tiefeninterviews erfolgte, sagten drei Viertel der 18- bis 65-Jährigen (73 Prozent*) sie haben das Gefühl, „dass unsere Politiker keine Ahnung haben von dem, was sie tun“.Nur 23 Prozent der Befragten empfinden beim Blick auf die Politik Zuversicht. Und 56 Prozent* stimmen der Aussage zu: "Wenn ich die Entwicklung der Politik und gesellschaftlichen Stimmung in Deutschland so betrachte, würde ich am liebsten auswandern." Dabei manifestiere sich die Verengung der persönlichen Sicht vor allem in einer weitgehenden Verdrängung der globalen Krisen. Für 57 Prozent der Deutschen gehört zum Beispiel die Klimakrise NICHT zu den fünf wichtigsten Krisen, 44 Prozent sind der Meinung, die Politik tut genug oder sogar zu viel für das Klima. Weil die Politik in ihren Augen versagt, vertrauen nur 34 Prozent* der Regierung.Das ist zwar – noch – kein völliger Abgesang auf die Demokratie, denn 83 Prozent* stimmen dem Statement zu: „Auch in diesen Zeiten politischer Herausforderungen bin ich überzeugt, dass unsere Demokratie nach wie vor die beste Lösung ist.“ Doch die Kluft zwischen der wahrgenommenen Leistungsfähigkeit amtierender Politiker und dem, was die Bevölkerung als politisch notwendig erachtet, ist immens.Die Reaktion auf die gespürte Aussichtslosigkeit ist eine Flucht ins private Glück. „Den Deutschen gelingt die Maximierung ihrer Zuversicht durch die Minimierung ihres Gesichtskreises“, kommentiert der Psychologe Stephan Grünewald, Gründer des Rheingold Instituts. Das wirkt wie ein Vorhang der Verdrängung, der das private Leben zusehends von der öffentlichen Sphäre trennt, so Grünewald. Lediglich die für den persönlichen Alltag relevanten Themen wie Inflation, die Energiekrise oder die zunehmende Entzweiung der Gesellschaft kommen noch in die Wahrnehmung. Die Bereitschaft viele Bürger sich über die Nachrichtenlage zu informieren, lässt nach. Nur 39 Prozent sagen, dass sie sich noch ausführlich über das Weltgeschehen informieren, während 31 Prozent die Konzentration auf das eigene Leben als wichtiger empfinden als Politik und Nachrichten.„Die Deutschen befinden sich psychologisch betrachtet nicht in einer (visionären) Zeitenwende, sondern in einer gedehnt wirkenden Nachspielzeit“, so Grünewald. Sie hoffen, dass die Verhältnisse, die sie kennen und schätzen, wenigstens noch eine gewisse Zeit fortbestehen. Die drängendsten Ängste haben die Menschen daher vor einem persönlichen Autonomieverlust.Die große Mehrheit von 87 Prozent der Befragten findet Zuversicht inzwischen in der Familie, bei Freunden und Bekannten. 73 Prozent der 18- bis 65-Jährigen sind zuversichtlich in Feldern, in denen ihre Selbstwirksamkeit Früchte trägt, beispielsweise bei der Arbeit, im Studium oder in der Ausbildung. 60 Prozent* schöpfen Kraft daraus, aktiver Teil einer sozialen Gemeinschaft zu sein.Und 43 Prozent* werden im Ehrenamt oder in Vereinen tätig, engagieren sich politisch oder für Umweltbelange, um ihren Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten. Eine Mehrheit von 73 Prozent* stimmt zu, dass sich vieles ändern muss und sagt, »dass der Einsatz von jedem Einzelnen entscheidend ist, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu stemmen«. Was zu fehlen scheint, um diese Bereitschaft zum Anpacken zu mobilisieren, ist eine übergreifende Perspektive der Politik, die Wege für ein gemeinsames Handeln aufzeigt.